روتاري كايرو رويل يطلق مبادرة لدعم رواد الأعمال الشباب

أطلقت نور الزينى رئيس نادي روتاري كايرو رويال، مبادرة لدعم ريادة الأعمال للشباب تقوم على عدد من المحاور منها عرض قصص ملهمة لرواد الأعمال الناجيين وبناء المهارات المطلوبة لسوق العمل والتدريب العملي في الشركات واتاحة الفرص للشباب لمعرفة الوظائف الخالية في الشركات والمؤسسات.



واستهلت فعاليات المبادرة بندوة "قصص النجاح الملهمة لرواد الأعمال" برعاية وحضور الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451، وشهدت استضافة رجل الأعمال بول أنطاكي المؤسس والعضو المنتدب لشركة بريميوم الدولية لخدمات الائتمان ومؤسس أكبر العلامات التجارية العالمية بمصر في مجال الأزياء والموضة وأكثر من 55 فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بمشاركة شريفة رستم عضوة النادي ، وشريف وجيه السكرتير الفخري لنادي روتاري كايرو رويال ونادين الهواري رئيس نادى روتاراكت وشادن الشناوى رئيس نادى انتراكت و لفيف من الشباب و الاعلام و رواد الأعمال الشباب.



خلال افتتاحها فعاليات الندوة، أكدت نور الزيني أهمية دعم رواد الأعمال الشباب من خلال استعراض قصص النجاح الملهمة لرجال أعمال لتحفيز الشباب وتشجعيهم على بدء مسيرتهم لتحقيق أحلامهم وتمكينهم بأدوات تساعدهم في التغلب على المعوقات، كما أكدت أن دعم ريادة الأعمال للشباب والاعتماد على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر برأس مال صغير وأفكار للمشروعات تتسم بالإبداع يمكن أن تسهم في القضاء على البطالة وتلبية احتياجات السوق وتنمية الاقتصاد الوطنى.



ومن جهته تحدث رجل الأعمال بول أنطاكي، عن تجربته في تأسيس أول شركة له، وكيف قرر الاعتماد على نفسة، كما تحدث عن أسباب النجاح والتي تبدأ بالإيمان والحلم الذي يبدأ من كلمة أو موقف وربما شخص مصدر إلهام والذي يتحول لفكرة قابلة للتطبيق في الواقع لكنه يحتاج إلى الإيمان الشديد والرؤية المكتملة ودراسة السوق لقياس فرص النجاح والتحديات ، إضافة إلى مهارات الإقناع لكسب شريك أو مجموعة من الشركاء للمساعدة في التمويل اللازم ووضع خطة التسويق وخطة النمو، ومواصلة طرق الأبواب لخلق الفرصة التي تساعده على تحقيق النجاح.





وتابع "أنطاكي" الآن الأمور أصبحت أكثر سهولة بسبب توافر العديد من قنوات التمويل منها حضانات الأعمال ومسرعات الأعمال التي تحتاجها الشركة في المراحل الأولى، مطالبًا الشباب رواد الأعمال بضرورة كتابة مشروعاتهم كاملة بما فيها الرؤية المستقبلة للسنوات الخمس الأولى.



ومن جهته قال الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، إن ريادة الأعمال تلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصادات الوطنية، لذا فإنه يتوجب على رجال الأعمال وكافة المؤسسات المالية والشركات وقطاع المجتمع المدني أن يساهم إلى جانب الحكومية في التوعية بأهمية ريادة الأعمال بغرض دفع الشباب لتحقيق النجاح ومن ثم المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وإتاحة المزيد من فرص العمل.