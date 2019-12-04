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برلمان

برلماني يقترح تمثيل رئيس محلية النواب في مجلس المحافظين بسبب غياب المحليات

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:15 م
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد كمال
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طالب النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يمثل رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، في مجلس المحافظين بصفته، الذي ينعقد علي فترات متباعدة برئاسة مجلس الوزراء وحضور جميع المحافظين، خاصة أن المجالس المحلية الشعبية غير موجوده منذ 2011 وحتى الآن، واجتماعات هذا المجلس في حاجة لوجود صوت يمثل الناخبين ويطلع المسؤولين علي الملفات الشائكة والمتعطلة والتي تعرض بشكل مستمر أمام البرلمان.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجنيى، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن محافظة الدقهلية، بحضور محافظ الدقهلية الجديد أيمن مختار.

وأكد أن ملف التخصيص للأراضي والإجراءات الخاصة بشأنه، بها العديد من التشابكات والتعقيدات، وتعرض إشكالياته بشكل مستمر أمام نواب البرلمان، حيث قرارات التخصيص تتعطل بشكل مستمر بسبب دورية الإجراءات.

ولفت كمال إلي أن هذا الملف لو تمت إثارته بشكل دقيق أمام مجلس المحافظين بحضور رئيس الوزراء، وممثل لجنة الإدارة المحلية كان قد تم حسمه منذ سنوات كثيرة إلا أننا لازلنا في هذه الدائرة بسبب التعقيدات والتشابكات التي تحتاج حلول علي أرض الواقع، وليس موافقات علي أوراق وينتهي الأمر، مؤكدا علي أن مجلس المحافظين مطالب بأن يكون أكثر فعالية في مثل هذه الإشكاليات التي تتطلب جهود علي أرض الواقع ومن ثم تمثيل رئيس لجنة الإدارة المحلية فيه بصفته ضرورة مهمة من أجل نقل هذه الإِشكاليات علي طاولة المجلس.

وأكد عضو مجلس النواب، علي أن تمثيل رئيس لجنة الإدارة المحلية سيكون عبء كبير عليه، ولكنه سيكون من شأنها حل أعباء كثيرة علي عاتق المواطنين والنواب، الذين لا تتحرك وتنتهي مصالح دوائرهم بسبب التشابكات والتعقيدات بيان المحافظات ووزارة التنمية المحلية، مؤكدا علي أن اللامركزية موجوده في مثل هذه التشابكات حرصا علي الصالح العام.
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