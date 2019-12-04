اخبار الفن | مايا دياب تثير الجدل في السعودية.. ريم البارودي تهدد احمد سعد.. فنانات متهمات بـ التسبب في طلاق أصالة وطارق العريان

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.
تقرأ الفاتحة وتؤدي صلاة المسيحيين.. مايا دياب تثير الجدل في السعودية
أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل في كواليس مسرحية "لوكاندة الأوباش"، المقرر بدء عروضها في السعودية قريبا لقيامها بقراءة الفاتحة وأداء صلاة المسيحيين خلال الكواليس.
إليسا تخوض تجربة صحفية جديدة كـ رئيس تحرير .. تفاصيل
أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا ، خوضها لتجربة صحفية جديدة من خلال مشاركتها في إعداد وتحرير عدد جديد من صحيفة النهار، وهي واحدة من أشهر الصحف اللبنانية.
تشارليز ثيرون تخطف الأنظار خلال الترويج لفيلمها الجديد Bombshell في لندن ..صور
حضرت النجمة العالمية تشارليز ثيرون العرض الخاص لفيلمها الجديد Bombshell الذي اقيم امس الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن.
بـ طريقة العوالم .. رسالة عنيفة من ريم البارودي | هل تقصد أحمد سعد
نشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة للنجمة نبيلة عبيد من فيلمها " الراقصة والسياسي" وهي تقول مقولتها الشهيرة :" بلغ عبد الحميد بيه أن الرسالة وصلتني وهرد بطريقتي طريقة العوالم".
مهرجان برلين السينمائي يكرم النجمة هيلين ميرين
أعلن مهرجان برلين السينمائى الدولى قبل قليل عن تكريم الممثلة الإنجليزية هيلين ميرين في دورته القادمة رقم 70 للمهرجان.