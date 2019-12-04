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أخبار العالم

مسئولون عرب يبحثون إنشاء مركز تدريب مشترك بين القوات المسلحة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:16 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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نادر سمير
التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، مع رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، وذلك على هامش أعمال الندوة (24) التي تقام بمقر الجامعة خلال الفترة من ١ إلى ٥ ديسمبر الجارى، لإقرار الدراسة التي أعدها ممثلو الدول العربية حول موضوع "إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية".

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأن أبو الغيط أكد على أهمية مثل هذه الندوات وضرورة الحرص على التواصل والتنسيق بين القوات المسلحة العربية كما جرت العادة في مثل هذه الاجتماعات التي تعكس التضامن العربي، معربًا عن دعم الجامعة لجهود دولها الأعضاء في شتى المجالات المشتركة، وخاصة العسكري منها الذي يمثل صمام الأمان للأمة العربية.

كما حرص أبو الغيط على التذكير بالمواقف المشرفة للجيوش العربية في ملحمة حرب أكتوبر 1973، والتي عكست وحدة الصف العربي وأبرزت روح التعاون، مما كان له عظيم الأثر في تحقيق الانتصار التاريخي، وحث الحضور على أهمية توسيع ثقافتهم المعرفية والإلمام بكافة التطورات التكنولوجية في المجال العسكري من أجل رفع كفاءة الجيوش العربية والوصول بها إلى أعلى المستويات.
مسئولون عرب يبحثون إنشاء مركز تدريب مشترك بين القوات المسلحة
مسئولون عرب يبحثون إنشاء مركز تدريب مشترك بين القوات المسلحة
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