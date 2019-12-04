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محافظات

وكيل تضامن الغربية تشارك في احتفالية تكريم نزلاء دار المسنين.. صور

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:18 م
صدى البلد
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احمد علي
نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية ، اليوم الأربعاء ، احتفالية لتكريم المسنين بدار المسنين والعجزة شارك فيها ظباط مديرية أمن الغربية.


جاء ذلك بحضور أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية ، العميد أسامه الموجى مدير حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية ، وعدد من ضباط حقوق الإنسان بالمديرية ، وقاموا بتوزيع الهدايا والورود على نزلاء الدار وسط فرحة كبيرة من النزلاء .


وفي نهاية الحفل شددت وكيل الوزارة على المسئولين عن دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزة ، بضرورة معاملة المسنين معاملة حسنة وطيبة، والتواصل الدائم ومخاطبة المديرية حيال أى معوقات أو مشكلات، بما يكفل العمل على راحة النزلاء من المسنين ، والجدير بالذكر أن مؤسسة المسنين والعجزة هى الوحيدة بالغربية التى تستقبل حالات مواطن بلا مآوى 
وكيل تضامن الغربية تشارك في احتفالية تكريم نزلاء دار المسنين.. صور
وكيل تضامن الغربية تشارك في احتفالية تكريم نزلاء دار المسنين.. صور
وكيل تضامن الغربية تشارك في احتفالية تكريم نزلاء دار المسنين.. صور
وكيل تضامن الغربية تشارك في احتفالية تكريم نزلاء دار المسنين.. صور
وكيل تضامن الغربية تشارك في احتفالية تكريم نزلاء دار المسنين.. صور
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