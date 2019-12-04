وكيل تضامن الغربية تشارك في احتفالية تكريم نزلاء دار المسنين.. صور

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية ، اليوم الأربعاء ، احتفالية لتكريم المسنين بدار المسنين والعجزة شارك فيها ظباط مديرية أمن الغربية.





جاء ذلك بحضور أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية ، العميد أسامه الموجى مدير حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية ، وعدد من ضباط حقوق الإنسان بالمديرية ، وقاموا بتوزيع الهدايا والورود على نزلاء الدار وسط فرحة كبيرة من النزلاء .





وفي نهاية الحفل شددت وكيل الوزارة على المسئولين عن دار الرعاية الاجتماعية للمسنين والعجزة ، بضرورة معاملة المسنين معاملة حسنة وطيبة، والتواصل الدائم ومخاطبة المديرية حيال أى معوقات أو مشكلات، بما يكفل العمل على راحة النزلاء من المسنين ، والجدير بالذكر أن مؤسسة المسنين والعجزة هى الوحيدة بالغربية التى تستقبل حالات مواطن بلا مآوى