أشرف نبيل: الطعن تضمن وجود 18 خطأ قانونيا .. مذكرة قانونية تنقذ رقبة يوسف البنا من حبل المشنقة

انقذت مذكرة، تقدم بها المستشار أشرف نبيل المحامى، فى إنقاذ رقبة طالب من حبل المشنقة، حيث قبلت محكمة النقض الطعن المقدم منه، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات والقاضى بإعدام الطالب يونس البنا شنقا حتى الموت على خلفية اتهامه بقتل النقيب مصطفى سمير بدوى الضابط بمرور كفر الشيخ.



وقال المستشار أشرف نبيل المحامي بالنقض والانتربول الدولي، إن الطعن الذى حمل رقم"13268 لسنة 88 ق "، تضمن وجود 18 خطأ قانوني وقع فيها الحكم السابق، وهى الأخطاء التى تضمنتها أيضا مذكرة نيابة النقض.



وكشف المحامى عن اعتزامه التقدم بأدلة ومستندات قوية، خلال إعادة محاكمة الطالب أمام دائرة الجنايات الجديدة تؤكد أن توصيف الجريمة ليس قتل عمد مع سبق الإصرار الترصد وإنما "ضرب أفضى إلى موت" وهى جريمة عقوبتها أقل بكثير من عقوبة القتل العمد.



وكانت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار السيد سرحان،عاقبت الطالب بالإعدام لتورطه فى قتل النقيب مصطفى سمير بدوى الضابط بمرور كفر الشيخ عقب موافقة مفتى الجمهورية على حكم الإعدام.



وأحالت نيابة كفر الشيخ الكلية، برئاسة المستشار احمد شطا، المتهم البالغ من العمر 23 سنة، إلى محكمة الجنيات بتهمة قتل الضابط عمدا والاستيلاء على سلاحه «الميرى».



وبدأت القضية فى شهر نوفمبر 2018، عندما تشاجر المتهم مع المجنى عليه بسبب سحب الأخير رخصة القيادة منه وتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي وهنا خرجت طلقة من السلاح الميري الخاص بالنقيب مصطفى بدوي أدت لوفاته، بشارع الخليفة المأمون، وسط مدينة كفر الشيخ.



وحضر المتهم من محبسه إلى جلسة النطق بالحكم وسط مشددة، بإشراف العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية، واللواء أحمد صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيح.



وشهدت الجلسة تواجد نحو 40 من المحامين المتطوعين، مع أسرة المجنى، أبرزهم مدحت عبد العاطي بدوي، نقيب المحامين بكفر الشيح وصلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وأحمد عبد الغفار، المحامي بالنقض.

