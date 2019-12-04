ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الخشت: الإعلام يصنع احتياجات سوق العمل

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:17 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي - عدسة: هدير عبده
قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة إننا نواجه مشكلة في الفضاء الإعلامي.

وتابع الخشت علي هامش كلمته بمؤتمر تحديات التوظيف والدراسات الإعلامية الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة القاهرة ان الإعلام لا يواجه تحديا للتوظيف ولكن الإعلام يصنع احتياجات سوق العمل وليس مسايرا له.

وبدأت فعاليات المؤتمر، بحضور الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات بخلاف الجلسة الختامية، تناقش جلسات موضوعات "تجسير الفجوة بين الدراسات النظرية والاحتياجات العلمية، و"أفق تطوير برامج الدراسات العليا"، و "البحث العلمي في مجالات الإعلام"، وتتضمن مداخلات من عدد من أساتذة الإعلام في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين المتخصصين في الشأن الجامعي.

وتشمل مداخلات الأساتذة موضوعات كتطوير البرامج الدراسية بمعاهد الإعلام، واحتياجات سوق العمل الإعلامية، والتجارب الغربية في الدراسات الإعلامية، والبحوث البينية في العلوم الاجتماعية، والبحوث الإعلامية في ضوء خطة التنمية المستدامة 2030.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات مؤتمر فلسفة التعليم بجامعة القاهرة غدا

إعلام القاهرة تناقش "تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف" بحضور الوزير غدا

اليوم.. مؤتمر تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف بـ إعلام القاهرة

سامي عبد العزيز يعلن مفاجأة بشأن كليات الإعلام

افتتاح مؤتمر تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف بجامعة القاهرة

أمين الأعلى الجامعات: في طريقنا لتطوير مناهج جميع الكليات

ترشيحاتنا

أول تعليق من إيران على حرق قنصليتها في النجف للمرة الثالثة خلال أسبوع

تريند الفن | ممثلة شهيرة تتعرض لـ حادث موت.. رانيا يوسف ترقص.. طلاق أصالة من طارق العريان

محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي بـ 2019

تجمهر أهالي طالبات شربين بمحيط المستشفى.. وخروج 60 حالة

صائد كنوز محظوظ يعثر على قطعة ذهب قيمتها 80 ألف جنيه إسترليني

بـ طريقة العوالم .. رسالة عنيفة من ريم البارودي | هل تقصد أحمد سعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صائد كنوز محظوظ يعثر على قطعة ذهب قيمتها 80 ألف جنيه إسترليني

أغربها الثوم.. أطعمة مفيدة لصحة الكلى

خلفتهم و فقروني.. حل لغز ترك طفلين بحضانة أوسيم.. والدتهما تركتهما بالاتفاق مع والدهما طبيب الأسنان.. صور