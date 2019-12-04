الخشت: الإعلام يصنع احتياجات سوق العمل

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة إننا نواجه مشكلة في الفضاء الإعلامي.



وتابع الخشت علي هامش كلمته بمؤتمر تحديات التوظيف والدراسات الإعلامية الذي تنظمه كلية الإعلام جامعة القاهرة ان الإعلام لا يواجه تحديا للتوظيف ولكن الإعلام يصنع احتياجات سوق العمل وليس مسايرا له.



وبدأت فعاليات المؤتمر، بحضور الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.



ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات بخلاف الجلسة الختامية، تناقش جلسات موضوعات "تجسير الفجوة بين الدراسات النظرية والاحتياجات العلمية، و"أفق تطوير برامج الدراسات العليا"، و "البحث العلمي في مجالات الإعلام"، وتتضمن مداخلات من عدد من أساتذة الإعلام في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين المتخصصين في الشأن الجامعي.



وتشمل مداخلات الأساتذة موضوعات كتطوير البرامج الدراسية بمعاهد الإعلام، واحتياجات سوق العمل الإعلامية، والتجارب الغربية في الدراسات الإعلامية، والبحوث البينية في العلوم الاجتماعية، والبحوث الإعلامية في ضوء خطة التنمية المستدامة 2030.