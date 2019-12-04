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رياضة

نادي الطالبية يطالب بسرعة الموافقة على إنشاء فرع آخر للنادي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:25 م
صدى البلد
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نور عادل
طالب مجلس ادارة نادى الطالبية، برئاسة المستشار حسن مراد تاج الدين، من هيئة الإصلاح الزراعى بالموافقة على الطلب الذى قدمه المجلس بتاريخ 19 أكتوبر الماضى ، بخصوص حصول النادى على 2 فدان من أرض الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بشارع فيصل.

واكد المستشار حسن مراد نائب رئيس النادى والقائم بأعمال رئيس النادى ، أن الطالبية قام بطلب مقدم لمدير الهيئة الخاصة بالإصلاح الزراعى من اجل الحصول على 2 فدان لبناء فرع آخر للنادى يكون بجوار النادى الحالى بعدما قامت الهيئة بالإعلان عن بيع عدد 6 أفدنة.

وأشار القائم بأعمال رئيس النادى، إلى أننا طالبنا بشراء 2 فدان فقط من المساحة المطروحة للنفع العام والتى تمتلكها الهيئة على ان يقوم النادى بسداد مقدم تعاقد بقيمة 10% من ثمن بيع الأرض فور تخصيص الأرض وتقسيط باقى القيمة على 10 سنوات على أقساط متساوية.

وناشد مراد د اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بالتدخل للحصول على هذه الأرض بسبب أن النادى يخدم حوالى 30 ألف نسمة بخلاف الأحياء المجاورة وهذا يمثل نفعا عاما لشباب مصر.

يذكر أن نادى الطالبية من الأندية المعروفة بالهرم ويلعب فى الدرجة الرابعة ويحقق أبطاله العديد من المراكز المتقدمة فى بطولات الجمهورية سواء فى السباحة أو المصارعة والكونغ فو والكاراتية.
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