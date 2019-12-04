الحكومة تطلق 3 مبادرات لدعم الصناعة والطبقة المتوسطة بـ 150 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اننا اليوم سنطلق عدد من المبادرات الهامه لتنشيط كافة القطاعات الاقتصادية جزء من هذه المبادرات يهتم بالصناعة تنفيذا لتوجهيات الرئيس السيسي في دعم الصناعة بكافة السبل.





وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء أن المبادرة التى تهتم بتنشيط الانشطة الصناعية تقدر بـ ١٠٠ مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية المهمة.





وتأتي الولاية للصناعات الجادة والتي بفائدة ١٠% متناقصة علي ان تتولي الحكومة ممثله مع البنك المركزي وزراة المالية والبنوك المصريه تمويل هذه المشروعات.



