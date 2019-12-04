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أخبار البلد

الحكومة تطلق 3 مبادرات لدعم الصناعة والطبقة المتوسطة بـ 150 مليار جنيه

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:19 م
اجتماع الحكومة الاسبوعى
اجتماع الحكومة الاسبوعى
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محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اننا اليوم سنطلق عدد من المبادرات الهامه لتنشيط كافة القطاعات الاقتصادية جزء من هذه المبادرات يهتم بالصناعة تنفيذا لتوجهيات الرئيس السيسي في دعم الصناعة بكافة السبل.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء أن المبادرة التى تهتم بتنشيط الانشطة الصناعية تقدر بـ ١٠٠ مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية المهمة.

وتأتي الولاية للصناعات الجادة والتي بفائدة ١٠% متناقصة علي ان تتولي الحكومة ممثله مع البنك المركزي وزراة المالية والبنوك المصريه تمويل هذه المشروعات. 

وقال مدبولي إن المبادرة الثانية تهتم بالتعامل مع المصانع المتعثرة لدعمها والمبادرة الثالثة برنامج لتمويل الأسر المتوسطة الدخل في الاسكان الاجتماعي بسعر فائدة اقل من السوق بقيمة ٥٠ مليار جنيه.
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