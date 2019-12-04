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توك شو

حجاج: مصر تربطها علاقات تاريخية بجيبوتي وأول من اعترفت باستقلالها.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:19 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن علاقات مصر بجيبوتي ترجع إلى عهد قديم وتعتبر علاقات تاريخية ، لافتا إلى أن مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال جيبوتي عن فرنسا.

وأضاف السفير أحمد حجاج، خلال مداخلة تيلفونية على فضائية " أكسترا نيوز "، أن مصر استضافت الكثير من طلبة جيبوتى فى المعاهد والجامعات المصريه ولها بعثه قافلة كبيرة الى جانبه السفاره المصريه بجيبوتي .

وأشار الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية،إلى أن والد" إسماعيل عمر جيلي " الرئيس الحالي الجيبوتي كان له علاقة قوية جدا بالحكومات المصرية المختلفة والفيضانات التي ضربت بها جيبوتي،مضيفا ان هذه الفيضانات أثرت على المناخ المناخ الموجود فى شرق افريقيا والصومال والى غير ذلك من الدول .

وأوضح الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الأفريقية،أن الرئيس المصري" عبد الفتاح السيسى " التفت لمشاهدة شعب جيبوتي التي تأثرت بذلك الفيضان،مؤكدا أن خلال السنوات الماضية تم استغلال البحر الأحمر على موقع جيبوتى لتزيد هذه الدول والغسالات والثلاجات والبوتاجازات وغيرها.

ونوه : الى ان لابد من ان يكون هناك مستودع كبير بمناطق حيوية وعلى رأسها وجيبوتى لأنها تربطها خطوط ملاحية كبيرة ويمكن استغلال ذلك فى زيادة الصادرات للقارة الأفريقية .
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