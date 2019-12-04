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فن

قطاع الطرق يتصدر في تركيا.. وعزيزة يتذيل نسب المشاهدة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:22 م
صدى البلد
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أحمد البهى
تصدر مسلسل "قطاع الطرق"، الأعلى مشاهدة في تركيا، أمس الثلاثاء، محققا المركز الأول بقائمة المسلسلات وفقًا لموقع gecce التركي.

وجاء في المركز الثاني مسلسل إمراه ، بينما جاء فى المركز الثالث مسلسل "الطفل".

أما فى المركز الرابع فقد جاء مسلسل اليمين ، وهو الأمر المتوقع نظرًا لعرضه بشكل يومى على القنوات ، وهو ما يقلل من نسب مشاهدته ، ، وتذيل القائمة مسلسل عزيزة الذي احتل المركز الخامس .

جدير بالذكر أن المسلسلات التركية تخضع لنسب مشاهدة يومية، يتقرر على أثرها فرص بقاء المسلسل على الشاشة أو إنهاء عرضه بغض النظر عن نهايته.
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