قطاع الطرق يتصدر في تركيا.. وعزيزة يتذيل نسب المشاهدة

تصدر مسلسل "قطاع الطرق"، الأعلى مشاهدة في تركيا، أمس الثلاثاء، محققا المركز الأول بقائمة المسلسلات وفقًا لموقع gecce التركي.



وجاء في المركز الثاني مسلسل إمراه ، بينما جاء فى المركز الثالث مسلسل "الطفل".



أما فى المركز الرابع فقد جاء مسلسل اليمين ، وهو الأمر المتوقع نظرًا لعرضه بشكل يومى على القنوات ، وهو ما يقلل من نسب مشاهدته ، ، وتذيل القائمة مسلسل عزيزة الذي احتل المركز الخامس .



جدير بالذكر أن المسلسلات التركية تخضع لنسب مشاهدة يومية، يتقرر على أثرها فرص بقاء المسلسل على الشاشة أو إنهاء عرضه بغض النظر عن نهايته.