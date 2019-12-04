تجمهر أهالي طالبات شربين بمحيط المستشفى.. وخروج 60 حالة

تجمهر العشرات من اهالى الطالبات المصابات باختناق نتيجة استنشاقهم مواد تستخدم في التطهير امام مستشفى شربين العام للاطمئنان على صحتهم، حيث وصل عدد المصابات إلى ٨٦ طالبة، فيما خرج ٦٠ حال منهن بعد تلقيهن العلاج.



واكد وكيل وزارة الصحه بالدقهلية، في تصريحات صحفية، أن مستشفى شربين استقبلت ظهر اليوم الاربعاء ٦ طالبات مصابين ثم تم استقبال ١٦ طالبة اخرى مصابين بنفس الاعراض ثم ٤١ طالبة ثم ٢٣ طالبع وتم تقديم الاسعافات الاولية لهن وحالاتهن الان مستقرة.



وذكر أن سبب الإصابة هو قيام ادارة المدرسة بتطهير مخزن المدرسة بمواد تطهير نتيجة عثورهم على قطة ميته داخل المخزن مما ادى الى استنشاق الطالبات لمواد التطهير واصابتهن باختاق مشيرا الى انه جرى اغلاق المدرسه لتطهيرها بسبب الطب الوقائى .



وتعود الواقعه عندما تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا يفيد بورود اشاره لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول 6 طالبات من المدرسة الثانوية الفنية بنات بمدينة شربين ادعاء اختناق وصعوبة في التنفس فيما استقبلت المستشفى عقب ذلك ١٦ طالبه اخرى مصابين بنفس الاعراض ثم ٤١ حاله اخرى ثم ٢٣ حاله ليرتفع العدد إلى ٨٦ حاله جارى حصر اسماءهم.



وانتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد الارضى رئيس المباحث ومسؤلى الصحه بقيادة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه ومسؤلى التربيه والتعليم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنهن يعانين من صعوبة في التنفس واختناق نتيجة استنشاق ماده تستخدم فى التطهير بالمدرسة .



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه بالواقعه لمباشرة التحقيق وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم وجميع الحالات مستقرة.