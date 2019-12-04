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أخبار البلد

البنك المركزي: إزالة المصانع المتعثرة من القائمة السلبية وإعفاؤها من 31 مليار جنيه

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:23 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
قال طارق عامر رئيس البنك المركزي إن الحكومة عبر المجموعة الاقتصادية كانت تدرس منذ شهور مساعدة قطاع الصناعة، بعد نجاح برنامج إعادة استقرار الأوضاع النقدية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مبادرة منذ ٤ سنوات لدعم المشروعات الصغيرة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم خلالها تمويل ٨٦ الف مشروع صغير بفائدة ٥٪.

وأوضح طارق عامر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الوزراء، أنه بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي سيتم توفير تمويل بمبلغ ١٠٠ مليار جنيه قروضا لتمويل السلع الاستثمارية أو رأسمال العامل وذلك بسعر فائدة ١٠٪ سنوية لقطاع الصناعة، واصفا تلك المبادرة بأنها خطوة كبيرة وفيها تضحية كبيرة من البنك المركزي ووزارة المالية لتحمل فرق التكلفة.

وكشف عن استفادة ٩٦ ألف مؤسسة صناعية من الحصول على قروض قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، موضحا أن الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية، مؤكدا أنه سيحث البنوك على الانضمام لهذه المبادرة.

وقال عامر إن هناك ٥١٨٤ مصنعا متعثرا لديها قضايا مع بنوك في القضاء، وعقب دراسة هذا الملف سنوجه البنوك بإعفاء المصانع من الفوائد المتراكمة والتي بلغ حجمها ٣١ مليار جنيه، فضلا عن إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية في البنك المركزي لتعود للتعامل مع الجهاز المصرفي مرة أخرى، موضحا أنه في حال سددت هذه المصانع ٥٠٪ من أصل الدين والبالغ ٦ مليارات جنيه سيتم إزالتها من القوائم السلبية.
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