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أخبار البلد

عميد علوم القاهرة يتفقد تجهيزات مبادرة صنايعية مصر

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:24 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
تفقد الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، اليوم، تنفيذ الإجراءات والتدابير التنظيمية، التي دشنها مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة بالتعاون مع كلية العلوم لاستقبال مبادرة "صنايعية مصر" والتي تقام تحت رعاية الرئيس بد الفتاح السيسي.

وتهدف ورش العمل، التي تقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لتأهيل الراغبين في اكتساب المهارات الأساسية في بعض الحرف كالكهرباء والسباكة والنقاشة وصناعة المنظفات والنجارة والحدادة واللحام.

كما أكد "المناوي" أن الكلية تسعي للمشاركة في تنفيذ كافة المبادرات القومية التي تسهم في خدمة المجتمع المصري وتؤثر بشكل رئيسي في الحياة اليومية للإنسان البسيط، موضحا أن الكلية اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير التي تسهم في توفير جو مناسب للمدربين من أجل الاستفادة القصوى من إمكانيات الكلية البشرية والمادية لخدمة خطة الدولة، حيث أصدر توجيهات واضحة للإدارة التنفيذية للمبادرة بالكلية، لعمل الترتيبات اللازمة لضمان نجاح الجانب التطبيقي للمبادرة، كذلك رفع درجات الاستعداد القصوى لإدارة الورشة بالكلية والتأكيد على عدم الغياب لأى من أفرادها وتواجد جميع الفنيين بأماكنهم لمباشرة الأعمال الموكلة إليهم.

وأشار عميد الكلية، إلى أن إدارة الكلية وضعت جدول زمني بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع، يبدأ من الأحد القادم ويستمر لمدة ثلاثة أيام لكل ورشة عمل ومن المقرر أن تكون ورش العمل على فترتين صباحي ومسائي في أساسيات الكهرباء والسباكة والنقاشة وصناعة الشامبو.

رافق المناوي، أثناء زيارته التفقدية للورشة العامة بالكلية الدكتور عصام جميل مدير مركز خدمة المجتمع والدكتورة سهير رمضان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نجوى رشدان مدير وحدة ضمان الجودة والدكتورة إيمان علاء الدين المستشار الإعلامي للكلية.
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