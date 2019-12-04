بحضور همام وعقل.. تنصيب اتحاد طلاب مدارس جنوب سيناء

نظمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء حفلا كبيرا لتنصيب اتحاد طلاب المحافظة بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وحضور فوزي همام، السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وغريب حسان عضو مجلس النواب وخليل الحويطي رئيس مجلس الأمناء ومحمد ثابت، موجه عام التربية الاجتماعية والسيد محمد قاقة، مدير الاتحادات الطلابية.





وأكد المحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد للمحافظة أن القيادة السياسية مهتمة بخلق شخصية متميزة للشاب المصري قادرة علي تخطي الصعاب ومواجهة التحديات، مشيرا أن ذلك ظهر واضحًا في تولي الشباب مسئولية إنجاح منتدي شباب العالم الذي أقيم بشرم الشيخ بحضور أكثر من ٥ آلاف شاب من مختلف دول العالم.





من جانبه قال محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قاد مبادرة وزير التعليم الخاصة بجعل الطالب هو أساس العملية التعليمية، والتي أثبتت نجاحًا كبيرًا داخل مدارس الوديان والتجمعات البدوية والمدن حيث يقوم الطلاب بشرح الدروس ما يؤكد مبدأ تفاعل الطلاب داخل الحصة الدراسية والبعد تمامًا عن الحفظ والتلقين، موضحًا أن نظام التعليم الجديد اتي بثماره علي مدار السنوات الماضية وإننا نهدف إلي إطلاق الطاقات الكامنة في الشباب وتمكينهم من إدارة ومواجهة المواقف الصعبة والحاسمة.





وأشار عقل إلي أن الاتحادات الطلابية تعد تدريبا عمليا علي الممارسة السياسية الصحيحة وتمكين الطالب من الحصول علي مطالبه وزملائه بطريقة ديمقراطية مؤكدا دعمه للأنشطة الطلابية والتعاون مع الاتحاد فيما يقدمه من خدمات للطلاب.





وخلال الحفل قدم الطلاب العديد من الفقرات الفنية تضمنت اغاني وطنية واسكتش أتفضل قهوة وشعر عن فلسطين.





وقام همام و"عقل" بتقليد الطلاب والطالبات وشاح اتحادات الطلاب وهم مريم هاني علي السيد أمين اتحاد طلاب المحافظة والمرحلة الثانوية واحمد حسام إبراهيم الأمين المساعد وحبيبة حام محمد مقرر اللجنة الاجتماعية وبترك ايمن خلف للجنة الدينية والثقافية ومحمد صلاح الدين فاروق للجنة الرياضية والكشفية وعمر محمود السيد للجنة العلمية وسيف جمعه سليم للجنة الفنية.



