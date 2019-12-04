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أخبار البلد

مصر للطيران تشارك في حملة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن أورام الثدي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 03:22 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
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نورهان خفاجي
قامت مستشفى مصر للطيران برئاسة الدكتور أشرف القاضي، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بتفعيل البرنامج الرئاسي لصحة المرأة، التابع لحملة 100 مليون صحة على السيدات العاملات بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة. 

ويأتي الهدف من المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى ودعم صحة المرأة المصرية بالشركة. 

واستقبلت عيادات المجمع الاداري للشركة فريق عمل من وحدة العيادات المتنقلة للكشف المبكر المجانى على أمراض سرطان الثدى، والتى شهدت إقبالا كثيفًا، تحت قيادة د. ميرال مبارك ( مدير إدارة العيادات بالمجمع الادارى وتوجهت مستشفي مصرللطيران بالشكر إلي القائمين على المبادرة تحت إشراف د.محمد حسان (مساعد الوزير لمبادرات الصحة العام)، د.أحمد السيد مرسى (مدير حملة صحة المراة)، د.محمد شوقى (رئيس قطاع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة)، د.علا الدسوقى(مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديريه الشئون الصحية)، د.علا أحمد زيدان (مدير عام منطقه مدينه نصر غرب الطبية، د.نيرفانا سعد (نائب مدير عام المنطقة)، د.دعاء عبدالغفار الشريف(مدير الرعاية الاساسية)، ود.عبدالرحمن الزينى (مدير مركز المعلومات)، كما تتوجه الشركة بالشكر لكلا من د.هالة مصطفى(طبيب)، د.شيماء موسي(مدخل بيانات)، أ.وفاء خالد السيد( مثقفة سكانية)، د.أيه امجد( مدخل بيانات)، أ. أسماء ايهاب(تمريض)، أ. ميسا محمد (تمريض)،

وتشارك مصر للطيران في حملة 100مليون صحة للكشف المبكر عن الإصابة بأورام الثدي تحت رعاية وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصرللطيران قامت مستشفى مصرللطيران برئاسة الدكتور اشرف القاضي بالتعاون مع وزارة الصحه والسكان بتفعيل البرنامج الرئاسى لصحه المرأة التابع لحمله ١٠٠ مليون صحة على السيدات العاملات بالشركة القابضة لمصرللطيران وشركاتها التابعة.ويأتى الهدف من المبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى ودعم صحة المرأة المصريه بالشركة. 

واستقبلت عيادات المجمع الاداري للشركة فريق عمل من وحدة العيادات المتنقلة للكشف المبكر المجانى على امراض سرطان الثدى، والتى شهدت إقبالا كثيفًا، تحت قيادة د. ميرال مبارك ( مدير إدارة العيادات بالمجمع الادارى وتوجهت مستشفي مصرللطيران بالشكر إلي القائمين على المبادرة تحت إشراف: د.محمد حسان (مساعد الوزير لمبادرات الصحة العام)، د.أحمد السيد مرسى (مدير حملة صحة المراة)، د.محمد شوقى (رئيس قطاع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة)، د.علا الدسوقى(مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية)، د.علا أحمد زيدان (مدير عام منطقه مدينه نصر غرب الطبية، د.نيرفانا سعد (نائب مدير عام المنطقة)، د.دعاء عبدالغفار الشريف(مدير الرعاية الاساسية)، ود.عبدالرحمن الزينى (مدير مركز المعلومات).
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