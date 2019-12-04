جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يتابع انتظام سير العملية التعليمية بمدارس طنطا

اجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ جولة ميدانية، اليوم في حي أول طنطا حيث تابع مترجلا على قدميه دون حراسة أعمال النظافة المكثفة بنطاق شوارع الحى وانتظام سير العملية التعليمية بمدارس الحي.



وتفقد خلال الجولة أعمال النظافة الجارية بشوارع (على مبارك – ابن الفارض – النحاس – المعاهدة – سوق الجملة – ميدان اسكندرية – الفاتح – طنطا إسكان) وألتقى خلالها بعمال النظافة أثناء رفع القمامة والأتربة من الشوارع وفق المخططات التي تم وضعها لتقسيم شوارع الحى لرفع مستوى النظافة بها والعمل على تجميلها.



وخلال الجولة، وجه محافظ الغربية بالتصدي لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التي تسيء للمظهر العام للشوارع وكذا قيام عمال النظافة بالحى برفع أي تراكمات قمامة أولًا بأول على مدار الساعة.



وشملت الجولة الصباحية أيضًا قيام محافظ الغربية بزيارة مفاجئة لمدرسة طنطا الإعدادية الحديثة بنات حيث تفقد (غرف الأنشطة – معمل الحاسب الآلي – معمل اللغات – المكتبة) والتقى بالمعلمين والطالبات، موجهًا القائمين على العملية التعليمية بالمدرسة بإكتشاف المواهب الموجودة بين الطالبات والعمل على تنميتها والعمل على ترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن من خلال تكثيف الأنشطة والرحلات المدرسية إلى المناطق التاريخية التى توضح تاريخ وطننا العريق.