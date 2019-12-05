أبرزهن هنا الزاهد.. الروج الأحمر موضة مفضلة للنجمات.. من الأجمل؟

تزاديت موضة الروج الأحمر بين اختيارات النجمات مؤخرًا، فعلى الرغم من أن لونه قد لا يتماشى إلا ببعض المناسبات، لكنه أصبح بمثابة موضة رائجة بين النجمات يتنافسن به على أجمل إطلالة.
النجمة اللبنانية سيرين عبد النور من أكثر النجمات اللاتي يفضلن موضة الروج الأحمر، وقدمت عدة إعلانات ترويجية لماركات شهيرة لهذه الدرجة تحديدًا، وهو اختيارها المفضل دائمًا وظهرت به عدة مرات بدرجات مختلفة.
النجمة ياسمين صبري، أيضًا من عشاق موضة الروج الأحمر، فتألقت به عدة مرات في جلسات تصوير مميزة، وملأت حسابها بصور على موقع إنستجرام.
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كذلك الفنانة هنا الزاهد، تفضل هذا اللون لأنه يتماشى مع درجة بشرتها الفاتحة، فمينحها إطلالة مميزة وأنيقة ولافتة للانتباه.
النجمة نانسي عجرم أيضًا تفضل موضة الروج الأحمر، وهو من الدرجات المقربة لقلبها و لبشرتها واستايل مكياجها، وظهرت به عدة مرات في حفلاتها الغنائية و مشاركتها في برنامج thevoice .