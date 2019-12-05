أبرزهن هنا الزاهد.. الروج الأحمر موضة مفضلة للنجمات.. من الأجمل؟

تزاديت موضة الروج الأحمر بين اختيارات النجمات مؤخرًا، فعلى الرغم من أن لونه قد لا يتماشى إلا ببعض المناسبات، لكنه أصبح بمثابة موضة رائجة بين النجمات يتنافسن به على أجمل إطلالة.





النجمة اللبنانية سيرين عبد النور من أكثر النجمات اللاتي يفضلن موضة الروج الأحمر، وقدمت عدة إعلانات ترويجية لماركات شهيرة لهذه الدرجة تحديدًا، وهو اختيارها المفضل دائمًا وظهرت به عدة مرات بدرجات مختلفة.





النجمة ياسمين صبري، أيضًا من عشاق موضة الروج الأحمر، فتألقت به عدة مرات في جلسات تصوير مميزة، وملأت حسابها بصور على موقع إنستجرام.



