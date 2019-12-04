ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للقضاء على فيروس سي.. صحة أسوان تواصل حملاتها على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:32 م
صحة أسوان تواصل حملاتها
صحة أسوان تواصل حملاتها على صالونات الحلاقة
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تواصل محافظة أسوان جهودها المستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة ضد فيروس سى.

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن المديرية تواصل للشهر الثانى على التوالى تنفيذ المحور الثالث للمبادرة والذي يشمل الوقاية من مرض فيروس سى فى إطار خطة الدولة للقضاء على الفيروس وذلك بحلول عام 2020.

وأشار إيهاب حنفى إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن تنظيم وتنفيذ حملات مكثفة لمرور على صالونات الحلاقة والكوافيرات ومراكز التجميل للتأكد والاطمئنان من سلامة المستلزمات والأدوات المستخدمة بهذه الأماكن.

وأضاف "حنفى" أنه بالتوازى مع ذلك يتم توعية العاملين بهذه الأماكن عن فيروس سى، وطرق انتقال المرض والعدوى، بالإضافة إلى توزيع ملصقات ومنشورات تثقيفية على أصحاب تلك الأماكن لزيادة وعى المواطنين حيث يشرف على تنفيذ الحملة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، ومن المقرر أن تستمر الحملة طوال شهر ديسمبر الجارى.
للقضاء على فيروس سي.. صحة أسوان تواصل حملاتها على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل
للقضاء على فيروس سي.. صحة أسوان تواصل حملاتها على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل
للقضاء على فيروس سي.. صحة أسوان تواصل حملاتها على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: إطلاق مبادرة الحد من انتشار العدوى للقضاء على بؤر الأمراض في صالونات التجميل

100 مليون صحة في أسوان .. حملات مكثفة على صالونات الحلاقة والكوافيرات

100 مليون صحة | التنمية المحلية والصحة تطلقان مبادرة الحد من انتشار الفيروسات الكبدية بـ 9 محافظات..وتستهدف صالونات الحلاقة والتجميل

المحافظات تبدأ تنفيذ مبادرة الحد من انتشار عدوى الفيروسات الكبدية.. صور

«صحة الغربية»: انطلاق المرحلة الثالثة من حملة 100 مليون صحة ضد فيروس سي

نقابيون.. يجب إصدار شهادات صحية للعاملين بصالونات الحلاقة لأنها مصدر لانتشار فيروس "سي"..ومراكز التجميل غير المرخصة لا يعمل بها متخصصون

ترشيحاتنا

خسائر كبيرة .. تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة قبل إغلاق قناة ten

فيديوجراف | ريم البارودي ترد على أحمد سعد بطريقة العوالم

بالأسود.. طليقة على ربيع برفقة ابنتها على إنستجرام

إغلاق قناة TEN.. سبب القرار المفاجئ من المالك.. ورد فعل العاملين

مزقها بـ 14 طعنة وسرق 20 جنيها.. إحالة قاتل محفظة القرآن بـ إمبابة للجنايات.. صور

عديمة أخلاق وتربية.. صلاح عبد الله يهاجم الإخوانية آيات عرابي بسبب شعبان عبد الرحيم

AdvertisementS

خلعت الحجاب ولا باروكة.. 20 صورة لـ هالة فاخر تثيرالجدل

خلفتهم و فقروني.. حل لغز ترك طفلين بحضانة أوسيم.. والدتهما تركتهما بالاتفاق مع والدهما طبيب الأسنان.. صور

عاصفة هجوم على آيات عرابي بعد شماتتها في وفاة شعبان عبدالرحيم: قولي خيرا أو اصمتي

خسائر كبيرة .. تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة قبل إغلاق قناة ten

رئيس النادى يعلن موقفه بصراحة.. ضغوط كبيرة على أمير مرتضى للرحيل عن الزمالك.. تفاصيل

بيان عاجل يحذر الحكومة من ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2019

نجاة 150 راكبا من الموت المحقق بعد تصادم قطار بسيارة في السويس

رسالة غامضة من أحمد فتحي.. تعرف عليها

تريند الفن | شماتة إخوانية في وفاة شعبان عبد الرحيم.. سبب طلاق أصالة وطارق العريان

خانتها صديقتها وخدعها الكلام المعسول .. بنت الشرقية تحاول قتل نفسها خوفا من الفضيحة | القصة كاملة

النقاز ينضم لنادٍ آخر في يناير بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

سمعها تتحدث مع رجل غريب في التليفون.. عاقبها بأغرب طريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حزام خصر.. نسرين طافش فى إطلالة جريئة تبرز رشاقتها

في أحدث ظهور لها اليوم | سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب

خلعت الحجاب ولا باروكة.. 20 صورة لـ هالة فاخر تثيرالجدل