للقضاء على فيروس سي.. صحة أسوان تواصل حملاتها على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل

تواصل محافظة أسوان جهودها المستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثالثة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة ضد فيروس سى.





من جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن المديرية تواصل للشهر الثانى على التوالى تنفيذ المحور الثالث للمبادرة والذي يشمل الوقاية من مرض فيروس سى فى إطار خطة الدولة للقضاء على الفيروس وذلك بحلول عام 2020.





وأشار إيهاب حنفى إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن تنظيم وتنفيذ حملات مكثفة لمرور على صالونات الحلاقة والكوافيرات ومراكز التجميل للتأكد والاطمئنان من سلامة المستلزمات والأدوات المستخدمة بهذه الأماكن.



