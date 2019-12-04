المنتدى العربي الخامس يصدر 11 توصية عن آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية

دعا الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النوويه إلى استمرار المنتدى العربى حول افاق توليد الكهرباء وازالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية كمنصة عربية مهمة ومتخصصة لمساعدة الدول العربية لاستكشاف خيار إدخال الطاقة النووية ضمن استراتيجياتها للتزود بالكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر.





واعلن الوكيل ان المنتدى أصدر مجموعة من التوصيات أهمها..



1-تشجيع الدول العربية لإدراج خيار الطاقة النووية في مزيج توليد الطاقة الكهربائية ضمن استراتيجيات الدول العربية لتنويع وتكامل مصادر الطاقة وتوفير الدعم الحكومي طويل المدى لها والتأكيد على دور الهيئة العربية للطاقة الذرية للتنسيق بينها في هذا الميدان وتوفير الدعم اللازم لها.



2-الاستفادة من الزخم العربي لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي العربي وتكاملها مع التوجه العربي لتوليد الكهرباء باستخدام التقنيات النووية.



3-حثّ الدول العربية غير المنضمة للهيئة العربية للطاقة الذرية للانضمام لها دعمًا لدورها المحوري كبيت خبرة عربية في مجال الإستخدامات السلمية للطاقة النووية.



4-دعم حكومات الدول العربيه للشركات الصناعية الوطنيه وامدادهم بالمعلومات ومتطلبات المشروعات النووية من المعايير والمستويات القياسية العالمية للأمان والجودة اللازمة لتأهيلهم للمشاركة فى تلك المشروعات للإرتقاء بالصناعات النوويه وإعداد سياسات لتوطين التكنولوجيا وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القوى النووية.



5-التأكيد على التعاون والتآزر العربي في مجال تعزيز البنية التحتية لمشاريع بناء المحطات النووية مع ضرورة الإستفادة من الخبرات المكتسبة من الدول العربية التي شرعت في بناء المفاعلات والإستفادة من الكوادر الفنية الموجودة بها لدعم الدول التى تخطط للدخول في بناء محطات طاقة نووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر ودراسة إمكانية بناء محطات نووية مشتركة بين الدول العربية لتقاسم أعباء البنية التحتية المكلفة.



6- التنسيق بين المؤسسات التعليمية وبين الهيئات النووية العاملة فى مجال الإستخدامات السلمية للطاقة النووية لتوفير البنية التعليمية اللازمة التى تخدم برامج الطاقة النووية السلمية مع إدخال العلوم النووية في المؤسسات التعليمية في كل مراحلها من أجل التوعية بأهميتها وسد حاجات البرامج النووية العربية من الكوادر المؤهلة علميًا.



7-دعوة الهيئة العربية للطاقة الذرية لإستكمال مساعيها الرامية لإنشاء مركز تدريبي لإعداد وتأهيل الكوادر اللازمة للبرامج النووية مع احتواء هذا المركز على محاكي لمفاعلات قوى نووية وإيجاد الموارد اللازمة للبنائه.



8- الحفاظ على توازن مثالي ورشيد بين استخدام الكوادر المحلية والأجنبية فى المشروعات النووية ووجود خطط متوازية لبناء والإعتماد على الكوادر الوطنية تدريجيا.



9-دعم الحملات الإعلامية التوعوية في مجال الطاقة النووية على المستوى الوطني والقومي لرفع مستوى الثقة والتقبل الجماهيري لأهمية استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.



10-النظر فى استخدام المفاعلات الصغيرة والمتوسطة كأحد الحلول الواعدة للتغلب على التحديات المتعلقة بإختيار مواقع المحطات النووية ومحدودية مياه التبريد وتوفير مصادر للتمويل.



11- قيام الدول المقبلة على بناء محطات نووية لتأسيس أجهزة رقابية مستقلة وفعالة ومجهزة بشريا وماديا وتطوير الأطر التشريعية، وكذلك دعم الشبكة العربية للهيئات الرقابية.

