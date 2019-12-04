فرج عامر: البرلمان يناقش مبادرة دعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه قريبًا

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب بمبادرة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لتنشيط قطاع الصناعة فى مصر بالتعاون مع البنك المركزى لضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصرى، خاصة انطلاق مبادرة لتمويل الأنشطة الصناعية "الصناعات القائمة حاليًا وتسعى للتوسع أو صناعات جديدة " بـ 100 مليار جنيه وفائدة 10% متناقصة.





وقال رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب فى بيان صحفى له إن لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تناقش هذه المبادرة خلال اجتماعاتها الاسبوع المقبل معلنا تأييده لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى التى أكد فيها أن دعم قطاع الصناعة يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع لأنه قاطرة النمو فى مصر.





وطالب رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب من الحكومة تنفيذ رؤية لجنة الصناعة بمجلس النواب لمواجهة جميع المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة.



