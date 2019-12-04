ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

فرج عامر: البرلمان يناقش مبادرة دعم الصناعة بـ 100 مليار جنيه قريبًا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:51 م
فرج عامر
فرج عامر
Advertisements
فريدة محمد
أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب بمبادرة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء لتنشيط قطاع الصناعة فى مصر بالتعاون مع البنك المركزى لضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصرى، خاصة انطلاق مبادرة لتمويل الأنشطة الصناعية "الصناعات القائمة حاليًا وتسعى للتوسع أو صناعات جديدة " بـ 100 مليار جنيه وفائدة 10% متناقصة.

وقال رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب فى بيان صحفى له إن لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تناقش هذه المبادرة خلال اجتماعاتها الاسبوع المقبل معلنا تأييده لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى التى أكد فيها أن دعم قطاع الصناعة يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة لهذا القطاع لأنه قاطرة النمو فى مصر.

وطالب رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب من الحكومة تنفيذ رؤية لجنة الصناعة بمجلس النواب لمواجهة جميع المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة.

وأكد المهندس محمد فرج عامر أن الصناعة المصرية هى عصب الاقتصاد المصرى وأن مواجهة المشكلات والتحديات الكبيرة التى تواجه هذا القطاع سيكون له آثاره الايجابية الكبيرة خاصة فيما يتعلق بالعمل على تنفيذ توصيات لجنة الصناعة بمجلس النواب بالتوجه نحو تخصيص صناعات مصرية تكون لمصر ميزات نسبية فيها مثل صناعات الأدوية والغزل والنسيج والصناعات الزراعية والغذائية لتصدير منتجاتها لمختلف الأسواق العالمية خاصة الأسواق العربية والأفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر: وزارة الإنتاج الحربي قادرة على تأهيل مصر لدخول عالم صناعة السيارات

وفد لجنة صناعة النواب يتفقد مصانع غزل المحلة ويشدد على آليات النهوض والتطوير

برلماني يطالب بوضع خطة تستهدف القضاء على معوقات جميع المستثمرين

رئيس الحكومة يبحث تحديات مستثمري قطاع الدواء: نعمل على تذليل كل المعوقات.. برلمانيون: وجود منطقة صناعية للأدوية ضرورة.. ومطالب بجذب شريحة كبيرة من المستثمرين

فرج عامر يطالب الحكومة بحماية صناعة الورق بفرض رسوم على الاستيراد

فرج عامر: مصر تتجه نحو انطلاقة صناعية حقيقية برعاية السيسي

ترشيحاتنا

محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي بـ 2019

بـ طريقة العوالم .. رسالة عنيفة من ريم البارودي | هل تقصد أحمد سعد

في أحدث ظهور لها اليوم | سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب

رسميا| قناة Ten تعلن توقف البث لأسباب تمويلية

سمعها تتحدث مع رجل غريب في التليفون.. عاقبها بأغرب طريقة

ماذا طلب باتريس كارتيرون من جماهير الزمالك؟

AdvertisementS

خلعت الحجاب ولا باروكة.. 20 صورة لـ هالة فاخر تثيرالجدل

خلفتهم و فقروني.. حل لغز ترك طفلين بحضانة أوسيم.. والدتهما تركتهما بالاتفاق مع والدهما طبيب الأسنان.. صور

عاصفة هجوم على آيات عرابي بعد شماتتها في وفاة شعبان عبدالرحيم: قولي خيرا أو اصمتي

خسائر كبيرة .. تفاصيل جديدة عن اللحظات الأخيرة قبل إغلاق قناة ten

رئيس النادى يعلن موقفه بصراحة.. ضغوط كبيرة على أمير مرتضى للرحيل عن الزمالك.. تفاصيل

بيان عاجل يحذر الحكومة من ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2019

نجاة 150 راكبا من الموت المحقق بعد تصادم قطار بسيارة في السويس

رسالة غامضة من أحمد فتحي.. تعرف عليها

تريند الفن | شماتة إخوانية في وفاة شعبان عبد الرحيم.. سبب طلاق أصالة وطارق العريان

خانتها صديقتها وخدعها الكلام المعسول .. بنت الشرقية تحاول قتل نفسها خوفا من الفضيحة | القصة كاملة

النقاز ينضم لنادٍ آخر في يناير بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

سمعها تتحدث مع رجل غريب في التليفون.. عاقبها بأغرب طريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ حزام خصر.. نسرين طافش فى إطلالة جريئة تبرز رشاقتها

في أحدث ظهور لها اليوم | سعر خيالي لمعطف ميلانيا ترامب

خلعت الحجاب ولا باروكة.. 20 صورة لـ هالة فاخر تثيرالجدل