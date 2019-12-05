سرا دون علم مستخدميه.. TikTok متهم بجمع بيانات الأشخاص وحفظها على خوادم بالصين

اتهمت طالبة جامعية منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" TikTok، بجمع كميات هائلة من بيانات المستخدم الشخصية بشكل غير قانوني، وإرسالها إلى خوادم في الصين مثل bugly.qq.com وumeng.com، على الرغم من تأكيدات الشركة بأنها لا تخزن البيانات الشخصية هناك.





وبحسب ما ذكره موقع "9to5mac"، تأتي هذه المعلومات وفقًا لدعوى قضائية جماعية رُفعت الأسبوع الماضي، أمام المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، والتي تتهم التطبيق المملوك للشركة الصينية "بايت دانس ByteDance" بجمع بيانات المستخدمين دون موافقتهم واتباع سياسات خصوصية غير واضحة.





وتواجه الشركة الصينية بالفعل تحقيقًا من الأمن القومي للحكومة الأمريكية، بشأن المخاوف تخزين البيانات والرقابة المحتملة على المحتوى السياسي الحساس، حيث تثير هذه السياسات مخاوف من إمكانية استخدام البيانات التي تم جمعها لتحديد المستخدمين في الولايات المتحدة وملفهم الشخصي وتتبعهم، كما تستفيد الشركة من هذا النشاط المزعوم لأنها تستخدم هذه البيانات لبيع الإعلانات المستهدفة، وذلك وفقًا للدعوى القضائية.





وتزعم الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا يوم الأربعاء الماضي، ضد تطبيق الفيديو الشهير أحدث مثال على المخاوف الأمنية المتزايدة المحيطة بالمنصة، والذي تجاوز 1.5 مليار عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم في شهر نوفمبر المنصرم.





وفي هذا السياق، أبلغت صحيفة "ديلي بيست"، "بأن TikTok قد أخلت بنقل البيانات إلى خوادم في الصين بكميات هائلة من بيانات المستخدم الخاصة والشخصية"، ولكن لم ترد TikTok على الفور على طلب للتعليق على هذه الادعاءات، لكنها تؤكد أنها تخزن جميع بيانات المستخدم الأمريكية في الولايات المتحدة مع نسخ احتياطية في سنغافورة.





وتقاضي ميستي هونغ Misty Hong، الطالبة الجامعية المقيمة في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، ByteDance و TikTok و Musical.ly بسبب انتهاكهم المزعوم لقانون الاحتيال الحاسوبي الفيدرالي.





وغالبًا ما تشتمل مقاطع فيديو تيك توك على لقطات مقربة لوجوه الأشخاص، مما يسمح للشركة بجمع البيانات الحيوية عن مستخدميها، وفقًا للدعوى القضائية، وبمجرد قيام المستخدم بتصوير مقطع فيديو والنقر فوق زر “التالي”، يتم نقل مقاطع الفيديو إلى مجالات متعددة دون علمه، ويحدث هذا قبل قيام المستخدمين بحفظ أو نشر مقطع الفيديو على التطبيق.





ووفقًا للدعوى القضائية، فإن منصة تيك توك تجمع مجموعة كبيرة من البيانات حول مستخدميها، بما في ذلك هواتفهم وشبكات التواصل الاجتماعي وعناوين البريد الإلكتروني وعنوان برتوكول الإنترنت والموقع وغيرها من المعلومات، وتضيف الدعوى أن الشركة تستخدم أساليب مختلفة لإخفاء أنها تقوم بنقل بيانات المستخدم.



