جامعة المنصورة تشارك باجتماع مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية

تلقت جامعة المنصورة دعوة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لحضور اجتماع يضم قيادات ومديري المراكز المزمع إنشاؤها بخمس من الجامعات المصرية لمناقشة أنشطة وخدمات المراكز المزمع افتتاحها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة و التي من بينها جامعة المنصورة



و التي تتولى إنشاء مركز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع هيئة الامديست و USAID وشركة حلم للتدريب والاستشارات .



جاء ذلك استمرارا لاحتفالية الدولة بيوم الإعاقة باليوم العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة من كل عام بحضور الدكتور عمرو عدلي نائبا عن الوزير وبحضور كوينزى ديرمورى مدير برامج المنح التعليمية للجامعات الحكومية بهيئة الامديست والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سماح رمضان خميس مدير المركز وبعض نواب مجلس الشعب الدكتور عبد الهادي القصبي ، الدكتورة جهاد ابراهيم، الدكتورة هبه هجرس ومن الإعلاميين الإعلامي طارق علام



بالإضافة إلى مديري المراكز ونوابهم على مستوى الجمهورية.



وقد تضمن الاجتماع مناقشة نتائج الجولة الدراسية التي تمت فى شهر سبتمبر الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية والوقوف على أهم التوصيات والاستراتيجيات التي يمكن الاستفادة منها للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى كافه المجالات ( التعليمية - القانونية - الخدمية - الأنشطة والترفيه) .



وياتى ذلك فى ظل القانون المصري للأشخاص ذوي الإعاقة و التى سوف يقوم بها مراكز خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعات الخمسة ( المنصورة - الإسكندرية - القاهرة -عين شمس - أسيوط ) تمهيدا لتعميم إنشاء هذه المراكز على مستوى الجمهورية .



