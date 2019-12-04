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برلمان

برلماني يكرم أوائل الطالبات بالثانوية العامة بالزيتون التعليمية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:47 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
كرم الدكتور محمد عبد الغنى عضو مجلس النواب، أوائل الطالبات فى الثانوية العامة بمدرسة أنصاف سرى بإدارة الزيتون التعليمية.

وجاء ذلك بحضور مدير الإدارة التعليمية ووكيلة الإدارة، وكبار رجال التعليم بإدارة الزيتون التعليمية.

وحث عبدالغني، طلاب المدرسة على المزيد من التفوق بكلياتهم ، مطالبا جميع الطلبة أن يحذو حذوهم ويتفوقوا فى دراستهم وذلك بحفل بديع بالمدرسة.
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