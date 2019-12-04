«المصرية اللبنانية» تستعرض نتائج حملة القضاء على العنف ضد المرأة

نظمت لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال برئاسة الدكتورة زينب الغزالي ، وعضو المجلس القومي للمرأة لقاء موسعا لبحث الأفكار والآراء لتمكين المرأة وإتاحة الفرص للمشاركة الفعالة في سوق العمل والمجتمع.



استعرضت اللجنة خلال اجتماع لها عقد بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، نتائج الحملة القومية للقضاء على العنف ضد المرأة.



وأكدت الغزالي، على أهمية ودور المجلس القومي للمرأة في الحد والقضاء علي العنف ضد المرأة ومساندتها فى كل المجالات التي تخدم المجتمع والاقتصاد المصري، واستعرضت نتائج المبادرة بالنيابة عن مها مروان مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالقاهرة .



وأشارت الى أن خلال الاجتماع المشترك طالبت عضوات اللجنة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بأهمية استمرار اللجنة فى مساندة السيدات ومناهضة العنف ضدها فى كافة مناحي الحياة وفي مختلف المناصب .



وفي السياق ذاته احتفلت لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية بعودة، بارعة العلايلي إحدى مؤسسات لجنة المرأة بالجمعية. كما رحب اعضاء اللجنة بانضمام عضوات جدد وهن شيرين فاخوري ومي زيد ومها بيدس بالاضافة إلي مي حسن .