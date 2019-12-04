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أخبار العالم

تواجد لحظة الهجوم.. إطلاق نار في مكتب السراج ومحاصرة مقر حكومة طرابلس

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:47 م
السراج
السراج
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محمد علي
ذكرت وسائل إعلام ليبية حدوث اشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة فايز السراج أمام مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس. 

وبحسب العربية، فقد كشف موظف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أن مسلحين مجهولين هاجموا بعد ظهر الأربعاء مقر مبنى الرئاسة بطريق السكة في طرابلس بشكل مُفاجئ، وقاموا بمحاصرته بسيارات مسلحة واقتحامه.

وأضاف أن المجموعة المسلّحة التي هاجمت مقر الرئاسة كانت كبيرة العدد وأطلقت النار في محيط المقر لحظة الهجوم، مرجحًا تبعيتها إلى مدينة مصراتة، مؤكدًا أن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج كان متواجدا لحظة الهجوم بمكتبه، كما فريقه الحكومي كذلك، ولم يغادره.

ويعتقد المتحدث نفسه أن مطالب مادية للمجموعة المسلّحة هي التي دفعتها للهجوم على مقر الرئاسة، مضيفًا أن ممثلين عنها دخلوا للتفاوض حول هذه المطالب، متوقعًا أن تنسحب خلال الساعات القادمة، بعد التوصل إلى اتفاق مع فايز السراج ووزير المالية فرج بومطاري، نظرًا لتبعية هذه المجموعة المسلحة للمجلس الرئاسي.

وتخضع العاصمة الليبية ومدينة مصراتة، لسيطرة عدد من الميليشيات المسلحة، التي تتلقى رواتبها من حكومة الوفاق، مقابل حمايتها والدفاع عنها.
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