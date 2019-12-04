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توك شو

حقائق وأسرار يتصدر البرامج الاسبوعية | والخامس بين اليومية في 2019

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:47 م
حقائق وأسرار يتصدر
حقائق وأسرار يتصدر البرامج الأسبوعية
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شيرين عادل
حقق برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" انتشارا واسعا هذا العام، وجاء كأحد أهم 5 برامج توك شو لعام 2019 وفق آخر الاستفتاءات ، في حين أن البرامج الأربعة الأخرى كلها برامج يومية وهي "الحكاية"، ومساء دي ام سي، والمصري أفندي، و90 دقيقة، و”حقائق وأسرار”، الخامس رغم أنه برنامج اسبوعي، وبالتالي يتصدر البرامج الأسبوعية، باعتباره الأول أسبوعيا.

يقدم البرنامج الإعلامي والبرلماني "مصطفى بكري"، يترأس تحريره الكاتب الصحفي "محمود بكرى" .. يذاع الساعة السابعة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على شاشة "صدى البلد".
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