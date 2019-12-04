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رياضة

شعراوي يشيد بانطلاقة شباب الطائرة بالأهلي في بطولة الجمهورية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:50 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم

أثني حسام شعراوي مدرب فريق الشباب لكرة الطائرة (21 سنة) بالنادي الأهلي على الانطلاقة القوية للفريق في بطولة الجمهورية بعد الفوز على فريق الصيد بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وقال شعراوي أن اللاعبين ظهروا بشكل مميز في أول مباريات البطولة.

وأضاف أن تلك الإنطلاقة تمثل دافعا قويا لتقديم عروض أفضل خلال المباريات المقبلة؛ لتحقيق لقب الجمهورية الذي يمثل هدفا رئيسيا للجميع.

وأوضح أن الجهاز الفني حريص على الاهتمام بالنواحي البدنية والخططية ومعالجة أي قصور في الملعب والوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى، لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو حصد البطولات وتجهيز العناصر الواعدة للمستقبل.

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