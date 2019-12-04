للالتحاق بمعهد كونفوشيوس جامعة القاهرة.. امتحان لتحديد مستوى اللغة الصينية 9 فبراير

اعلن معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة عقد امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية (HSK) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٢/٩ وطريقة التسجيل للامتحان من خلال الإنترنت ودفع رسوم الامتحان في المعهد.



وتتمثل خطوات التسجيل في: التسجيل على موقع http://www.chinesetest.cn، من خلال عمل حساب على الموقع ، واختيار مكان الاختبار، و ملء البيانات المطلوبة، ويجب التأكد من صحة البيانات ونجاح عملية التسجيل.



كما يجب كتابة رقم الهوية (ID……) أو رقم جواز السفر (A…….) كاملين، كما يجب توفر صورة حديثة JPG ، أقل من 100KB(خلفيتها ذات لون موحد) وعدم استخدام صور من الحياة اليومية.



يتم تسليم الأوراق المطلوبة: صورة من جواز السفر (مطابقة لصورة جواز السفر التي حملت على الموقع) أو الرقم القومي، ورسوم الامتحان ، في معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة.



وعن رسوم الامتحان فهي كالتالي:

المستوى الأول: ٢٠٠ جنيه

المستوى الثاني: ٢٥٠ جنيهًا

المستوى الثالث: ٣٠٠ جنيه

المستوى الرابع: ٣٥٠ جنيهًا

المستوى الخامس: ٤٠٠ جنيه

المستوى السادس: ٤٥٠ جنيهًا



وتتمثل رسوم امتحان المحادثة فيما يلي:

المستوى الأول: ١٥٠ جنيهًا

المستوى المتوسط: ٢٣٠ جنيهًا

المستوى المتقدم: ٣٠٠ جنيه