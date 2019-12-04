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تعليم

للالتحاق بمعهد كونفوشيوس جامعة القاهرة.. امتحان لتحديد مستوى اللغة الصينية 9 فبراير

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:12 م
معهد كونفوشيوس بجامعة
معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة
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ياسمين سامي
اعلن معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة عقد امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية (HSK) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٢/٩ وطريقة التسجيل للامتحان من خلال الإنترنت ودفع رسوم الامتحان في المعهد.

وتتمثل خطوات التسجيل في: التسجيل على موقع http://www.chinesetest.cn، من خلال عمل حساب على الموقع ، واختيار مكان الاختبار، و ملء البيانات المطلوبة، ويجب التأكد من صحة البيانات ونجاح عملية التسجيل.

كما يجب كتابة رقم الهوية (ID……) أو رقم جواز السفر (A…….) كاملين، كما يجب توفر صورة حديثة JPG ، أقل من 100KB(خلفيتها ذات لون موحد) وعدم استخدام صور من الحياة اليومية.

يتم تسليم الأوراق المطلوبة: صورة من جواز السفر (مطابقة لصورة جواز السفر التي حملت على الموقع) أو الرقم القومي، ورسوم الامتحان ، في معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة.

وعن رسوم الامتحان فهي كالتالي:
المستوى الأول: ٢٠٠ جنيه
المستوى الثاني: ٢٥٠ جنيهًا
المستوى الثالث: ٣٠٠ جنيه
المستوى الرابع: ٣٥٠ جنيهًا
المستوى الخامس: ٤٠٠ جنيه
المستوى السادس: ٤٥٠ جنيهًا

وتتمثل رسوم امتحان المحادثة فيما يلي:
المستوى الأول: ١٥٠ جنيهًا
المستوى المتوسط: ٢٣٠ جنيهًا
المستوى المتقدم: ٣٠٠ جنيه
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