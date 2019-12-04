للالتحاق بمعهد كونفوشيوس جامعة القاهرة.. امتحان لتحديد مستوى اللغة الصينية 9 فبراير

اعلن معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة عقد امتحان تحديد مستوى اللغة الصينية (HSK) يوم الأحد الموافق ٢٠٢٠/٢/٩ وطريقة التسجيل للامتحان من خلال الإنترنت ودفع رسوم الامتحان في المعهد.
وتتمثل خطوات التسجيل في: التسجيل على موقع http://www.chinesetest.cn، من خلال عمل حساب على الموقع ، واختيار مكان الاختبار، و ملء البيانات المطلوبة، ويجب التأكد من صحة البيانات ونجاح عملية التسجيل.
كما يجب كتابة رقم الهوية (ID……) أو رقم جواز السفر (A…….) كاملين، كما يجب توفر صورة حديثة JPG ، أقل من 100KB(خلفيتها ذات لون موحد) وعدم استخدام صور من الحياة اليومية.
يتم تسليم الأوراق المطلوبة: صورة من جواز السفر (مطابقة لصورة جواز السفر التي حملت على الموقع) أو الرقم القومي، ورسوم الامتحان ، في معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة.
وعن رسوم الامتحان فهي كالتالي:
المستوى الأول: ٢٠٠ جنيه
المستوى الثاني: ٢٥٠ جنيهًا
المستوى الثالث: ٣٠٠ جنيه
المستوى الرابع: ٣٥٠ جنيهًا
المستوى الخامس: ٤٠٠ جنيه
المستوى السادس: ٤٥٠ جنيهًا
وتتمثل رسوم امتحان المحادثة فيما يلي:
المستوى الأول: ١٥٠ جنيهًا
المستوى المتوسط: ٢٣٠ جنيهًا
المستوى المتقدم: ٣٠٠ جنيه
وتتمثل خطوات التسجيل في: التسجيل على موقع http://www.chinesetest.cn، من خلال عمل حساب على الموقع ، واختيار مكان الاختبار، و ملء البيانات المطلوبة، ويجب التأكد من صحة البيانات ونجاح عملية التسجيل.
كما يجب كتابة رقم الهوية (ID……) أو رقم جواز السفر (A…….) كاملين، كما يجب توفر صورة حديثة JPG ، أقل من 100KB(خلفيتها ذات لون موحد) وعدم استخدام صور من الحياة اليومية.
يتم تسليم الأوراق المطلوبة: صورة من جواز السفر (مطابقة لصورة جواز السفر التي حملت على الموقع) أو الرقم القومي، ورسوم الامتحان ، في معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة.
وعن رسوم الامتحان فهي كالتالي:
المستوى الأول: ٢٠٠ جنيه
المستوى الثاني: ٢٥٠ جنيهًا
المستوى الثالث: ٣٠٠ جنيه
المستوى الرابع: ٣٥٠ جنيهًا
المستوى الخامس: ٤٠٠ جنيه
المستوى السادس: ٤٥٠ جنيهًا
وتتمثل رسوم امتحان المحادثة فيما يلي:
المستوى الأول: ١٥٠ جنيهًا
المستوى المتوسط: ٢٣٠ جنيهًا
المستوى المتقدم: ٣٠٠ جنيه