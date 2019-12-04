علي هاشم: فريق سيدات السلة بالأهلي جاهز للبطولة الإفريقية

أكد علي هاشم، المدير الفني لفريق كرة السلة «سيدات» بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمنافسات بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة ٦-١٥ ديسمبر الجاري.



وقال هاشم، إن الأهلي ينتظر قرعة البطولة التي تقام الخميس المقبل لمعرفة مجموعته؛ لتحديد مستويات الفرق التي سيواجهها خلال مباريات البطولة، مؤكدا أن جميع الفرق المشاركة قوية وتسعى للمنافسة على اللقب ،والأهلي لا يخشى أي منافس.



وأضاف : «الفريق يسير بشكل جيد في دوري المرتبط، وتتبقى لنا مباراة واحدة على التتويج، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر، ونأمل في ارتفاع المستوى خلال المباريات المقبلة، للوصول إلى أفضل أداء».



وتابع "هاشم"، قائلا:« لا يقلقنا فارق القوة البدنية بين الأندية المشاركة في البطولة، فلاعبات الأهلي لديهن خبرة كبيرة في المباريات والمشاركات مع النادي ومنتخب مصر، ونحن سعداء بالمشاركة الأولى في بطولة إفريقيا وسط جماهير الأهلي ،التي تمثل الدافع الأكبر للفريق؛ لتحقيق لقب البطولة».



ووجه هاشم، الدعوة لجماهير الأهلي للحضور بكثافة لمؤازرة الفريق، وقال: «ننتظر الجمهور في استاد القاهرة لدعم الفريق حتى النهاية للحصول على أول بطولة أفريقية لسيدات السلة».