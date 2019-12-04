عبد الرحمن الكندري يطرح أغنية ما تعرف تحب.. فيديو

طرح المطرب عبدالرحمن الكندري أغنيته الجديدة، والتي تحمل أسم "ما تعرف تحب"، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".



وتقول كلمات الاغنية :" انت ما تعرف تحب ..لا ولا تعرف تغير .. انت جاهل بأي حب .. وللاسف عقلك صغير .. كلما اطريك ودي .. كل كلامي انت فيه .. وبعد بسم الله ابدي .. بحبك اللي بس ابيه .. وانت كله تكون ضدي .. دون ما تعذرني ليه ..شوفني مشتاق حدي .. وشوف عينك احتريه".



"ما تعرف تحب" كلمات عبدالله العماني، وألحان عبدالرحمن الكندري، وتوزيع يعقوب، ومكس وماستر صهيب العوضي، وقيتار باسم عبدو، وشيلو: باسم نبيل، ووتريات تركيا، وجرافيك عبدالله العلي.



يذكر أن أبرز أعمال عبدالرحمن الفنية، أغنية "يمكن"، وهي كلمات والحان وتوزيع عبدالرحمن الكندري، ومكس وماستر عبدالله العلي.

