بعد إعلان مبادرة دعم الصناعة | دباغة الجلود: ستؤدي إلى خفض الأسعار وتحجيم الاستيراد

أكد محمد حربى رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات على أهمية مبادرة الحكومة لدعم الصناعة بتخصيص 100 مليار جنيه بفائدة متناقصة بنسبة 10٪، لافتا إلى أن القرار سيعمل على تنمية القطاع الصناعى والنهوض به.



وأضاف محمد حربى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان الدعم سيؤدي إلى تشجيع الصناعة المحلية وخفض التكلفة الإنتاجية، الأمر الذى سيؤدى إلى التوجه نحو زيادة الإنتاج وبالتالي تغطية السوق المحلى وتحجيم الاستيراد من خلال خلق صناعات جديدة.



ولفت إلى أن المبادرة ستعمل على تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية ، وخلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج وهو ما سيؤدي إلى خفض الأسعار.



كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي مبادرة تنشيط ودعم قطاع الصناعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.



وقال رئيس الوزراء إن هذه المبادرة تأتي في إطار دفع وضمان استمرار ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة تشمل تمويل الأنشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر فائدة 10 % متناقصة لقطاعات الدولة تشجع وتعطي الأولوية لدخولها؛ لتقليل فجوة الاستيراد من الخارج.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن مبادرة لتشجيع الصناعة الوطنية، تشمل خصما نقديا للمواطنين عند شراء منتجات محلية الصنع.



وأوضح رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيكون هناك ضمن المبادرة إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية وتيسيرات تشجع المواطنين على شراء المنتج المحلي ودعم الصناعة المصرية الوطنية.