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أخبار العالم

اشتعال مظاهرات الطلبة من جديد في لبنان.. وهذه هي مطالبهم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:21 م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
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محمد علي
اشتعلت مظاهرات الطلبة من جديد في مختلف المناطق اللبنانية، بعد دعوات للتظاهر رفضًا لممارسات السلطة السياسية الحاكمة وطريقة تعاطيها في الملف الحكومي، رغم إعلان رئيس لبنان ميشال عون الدعوة لاستشارات نيابية يوم الإثنين المقبل، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

فيما تقوم قوات الأمن اللبنانية بمحاولة منع المحتجين من قطع جسر الرينج وسط بيروت في مظاهرات عامة، توافد آلاف الطلبة للتظاهر في البقاع شرق لبنان وطرابلس شمالًا، وأمام وزارة التربية في بيروت.

وتظاهر طلاب الجامعة اليسوعية في بيروت اعتراضا على عدم التساهل في دفع الأقساط الجامعية، وتخفيض رواتب الأساتذة في الجامعة.

ويرفع الطلاب شعار ضد غلاء الأسعار وطريقة تعاطي بعض إدارات المدارس والجامعات، إضافة إلى الفساد السياسي والمالي وعدم تلبية مطالب الشارع منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في الـ17 من اكتوبر الماضي.

وتتواصل أيضا الاحتجاجات في مدينة صيدا جنوب لبنان، وفي بعقلين في جبل لبنان، وفي عدد من المناطق الآخرى.
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