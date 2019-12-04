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رياضة

رئيس اتحاد كرة الطائرة يكشف استعدادات مصر للتصفيات المؤهلة للأولمبياد

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:18 م
أحمد عبدالدايم
أحمد عبدالدايم
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عبدالله هشام
كشف أحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن استعدادات المنتخب الأول للتصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 12 يناير المقبل .

وأكد عبد الدايم في تصريحات صحفية: "تم تحديد برنامج مكثف وقوي للمنتخب الأول لتحقيق الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 وهي مهمة قومية بالنسبة لأبنائنا ونحن قادرون على تحقيقها".

وأضاف: تلقينا أربعة عروض لإقامة معسكرات خارجية في كلا من الصين وبولندا وبلغاريا وهولندا وكلها مجانية بعد الأداء القوي الذي ظهرنا به الفترة الماضية في بطولة العالم باليابان .

وأوضح أحمد عبد الدايم أن المنتخب الأول يملك كل القدرات والمقومات لحسم التأهل للأولمبياد وإسعاد الجماهير الذين اطالبهم بمساندة الفريق .

وأختتم رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة تصريحاته قائلا : "نحظى بدعم قوي من القيادة السياسية والتى يمثلها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية بقيادة هشام حطب".
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