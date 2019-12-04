رئيس اتحاد كرة الطائرة يكشف استعدادات مصر للتصفيات المؤهلة للأولمبياد

كشف أحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن استعدادات المنتخب الأول للتصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 12 يناير المقبل .





وأكد عبد الدايم في تصريحات صحفية: "تم تحديد برنامج مكثف وقوي للمنتخب الأول لتحقيق الصعود لأولمبياد طوكيو 2020 وهي مهمة قومية بالنسبة لأبنائنا ونحن قادرون على تحقيقها".





وأضاف: تلقينا أربعة عروض لإقامة معسكرات خارجية في كلا من الصين وبولندا وبلغاريا وهولندا وكلها مجانية بعد الأداء القوي الذي ظهرنا به الفترة الماضية في بطولة العالم باليابان .





وأوضح أحمد عبد الدايم أن المنتخب الأول يملك كل القدرات والمقومات لحسم التأهل للأولمبياد وإسعاد الجماهير الذين اطالبهم بمساندة الفريق .



