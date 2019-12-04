ندوة بمركز النيل للإعلام في السويس تناقش الأمن الوطنى والسلام الاجتماعي

نظم اليوم مركز النيل للإعلام بالسويس ندوة حول الأمن الوطنى والسلام الاجتماعى والنفسى فى إطار محور أبعاد الأمن القومى الوطنى والتوعوي للهيئة العامة للاستعلامات.



وحاضر فيها الدكتور مسعد نجاح ابو الديار أستاذ علم النفس ووكيل كلية الآداب جامعة السويس وبالتعاون والتنسيق مع إدراة الخدمة العامة بمديرية الشئون الاجتماعية وبحضور خريجى الجامعة ومكلفات الخدمة العامة والاتحادات الطلابية بالجامعة.



وأوضحت ماجدة عشماوى مدير مركز النيل فى كلمتها الأفتتاحية للندوة أن الإنسان يحتاج لأن يعيش فى حالة من الإستقرار والأمن كى يستطيع ممارسة أنشطته بكل أريحية ولأجل ذلك فرضت الشريعة الإسلامية مقاصد وحريات يجب الحفاظ عليها وهي النفس والدين والعرض والمال والأرض ولا يمكن لدولة أن تتقدم وتتطور وتحقق الرفاهية لمواطنيها إلا بتحقيق الأمن والاستقرار.



وتحدث الدكتور مسعد نجاح ابو الديار حول تعريف الأمن الوطنى وأهميته ودور الدولة فى توفيره ودور أفراد المجتمع فى مساعدة الدولة لتحقيق الأمن الوطنى وتكامل الأدوار في سبيل الوصول إلى حالة من السلام المنشود الذي يعود بالطبع على ما يسمى السلام والتوافق الاجتماعى والنفسى لدى أفراد المجتمع.



وتطرق أبو الديار إلى تعريف السلام الإجتماعى ومقوماته الناجحة وكذلك تم عرض السلام النفسى والصحة النفسية ومقوماتها ومؤشراتها التى تجعله متوافق مع البيئة والمجتمع.



وأكد أن الأمن الإجتماعى يستمد مقومات بشكل أساسى من النظام ويتميز بالاستقرار والاستمرارية، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجميع لبناء دولتنا ومساعدة قادتنا للنهوض والتطور والرخاء لمجتمعنا ولدولتنا الحبيبة.