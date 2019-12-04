عمرو سلامة يستكمل تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة خارجيًا

يواصل المخرج عمرو سلامة تصوير، مشاهدة مسلسله الجديد "ما وراء الطبيعة" خارجيًا في عدد من المناطق المتفرقة (شوارع وحدائق) داخل وخارج مصر، خلال الفترة الحالية.





وبدأ فريق عمل مسلسل "ما وراء الطبيعة" تصوير أولى مشاهدهم في بداية نوفمبر الماضي، بعدد من المشاهد الداخلية والخارجية.





مسلسل "ما وراء الطبيعة" مأخوذ من سلسلة روايات الراحل أحمد خالد توفيق وتأليف محمد حفظي وإخراج عمرو سلامة وسوف يكون من انتاج شبكة netflix.





وتكشف أحداث المسلسل المليئة بالغموض والإثارة يستعرض مغامرات طبيب أمراض الدم الأعزب رفعت إسماعيل بطل "ماوراء الطبيعة"، ويواجه البطل أحداث خارقة للطبيعة تعرض لها في حياته أو يروى قصص لأشخاص تعرضوا لخوارق غير طبيعية.



