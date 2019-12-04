أحمد عبدالدايم يعلن إنشاء صالة وفندق لمنتخبات كرة الطائرة المصرية

أعلن أحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة اقتراب انتهاء الاوراق الادارية لإنشاء صالة خاصة بالاتحاد وفندق لخوض المعسكرات الخاصة بالمنتخبات .



وأضاف عبد الدايم في تصريحات صحفية : حصلنا على موافقة وزارة الشباب والرياضة التى ستقدم دعما قويا بجانب دعم اللجنة الاولمبية .



وأوضح: يتم صرف 5 ملايين جنيه سنويا على معسكرات المنتخبات البالغ عددها 9 بين ناشئين وناشئات من الجنسين وسيتم توفير المبلغ بعد عامين أو ثلاثة من إنشاء المشروع.



وأختتم عبد الدايم تصريحاته قائلا: اللجنة المؤقته التي تدير الاتحاد تبنت هذا المشروع طويل الأمد وتسعى لإنهاء مبكرا وذلك للصالح العام دون السعي وراء مصالح شخصية.