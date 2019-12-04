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رياضة

أحمد عبدالدايم يعلن إنشاء صالة وفندق لمنتخبات كرة الطائرة المصرية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:23 م
أحمد عبدالدايم
أحمد عبدالدايم
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عبدالله هشام
أعلن أحمد عبد الدايم رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة اقتراب انتهاء الاوراق الادارية لإنشاء صالة خاصة بالاتحاد وفندق لخوض المعسكرات الخاصة بالمنتخبات .

وأضاف عبد الدايم في تصريحات صحفية : حصلنا على موافقة وزارة الشباب والرياضة التى ستقدم دعما قويا بجانب دعم اللجنة الاولمبية .

وأوضح: يتم صرف 5 ملايين جنيه سنويا على معسكرات المنتخبات البالغ عددها 9 بين ناشئين وناشئات من الجنسين وسيتم توفير المبلغ بعد عامين أو ثلاثة من إنشاء المشروع.

وأختتم عبد الدايم تصريحاته قائلا: اللجنة المؤقته التي تدير الاتحاد تبنت هذا المشروع طويل الأمد وتسعى لإنهاء مبكرا وذلك للصالح العام دون السعي وراء مصالح شخصية.
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