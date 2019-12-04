ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حمدي النقاز يكشف كواليس أزمته مع نادي الزمالك

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:24 م
حمدي النقاز
حمدي النقاز
Advertisements
حسام الحارتي
كشف التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن نادى الزمالك أنه مستعد لعقد جلسة وحل أزمته مع النادى من خلال بعض الشروط.

واشترط النقاز الحصول على مستحقاته أولًا، وهى الاربعة أشهر الأخيرة.

وتابع النقاز: "فى حالة حل الأزمة سوف يتم إبرام عقد جديد مع النادي"، لأنه بالفعل ليس على ذمة الأبيض حاليا.

وبسؤاله عن العقد الجديد قال: "سيكون بنفس القيمة المتبقية فى العقد القديم كما تم الاتفاق مع مسئولي الزمالك، مشيرا إلى دراسة الأمور في الوقت المناسب.

وعن العقد المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى الذى يفيد بحصوله على معظم مستحقاته قال إن هذا العقد مزور؛ لأنه لا يوجد ناد يعطى اللاعبين أكثر من 50% من قيمة عقودهم، مشيرا الي انتهاء عقده مع الزمالك.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يشكو للفيفا.. حمدي النقاز يفسخ عقده مع الزمالك.. اعرف التفاصيل

انقطع عن التدريب .. النقاز يودع زملاءه بالزمالك عبر السوشيال ميديا

حمدي النقاز يرهن استمراره مع الزمالك بشرط .. اعرف التفاصيل

الزمالك يحسم مصير ميتشو ويرد على فسخ حمدي النقاز تعاقده

لاعبو الزمالك يطلبون مقابلة مرتضى منصور لإنهاء أزمات القلعة البيضاء

عقود لاعبي الزمالك على مكتب مرتضى منصور لهذا السبب

ترشيحاتنا

محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي بـ 2019

سبب انفصال طارق العريان وأصالة.. هؤلاء الفنانات في دائرة الاتهام

قدامكم مهلة شهر .. ننشر كواليس إغلاق قناه TeN

نجاة 150 راكبا من الموت المحقق بعد تصادم قطار بسيارة في السويس

بـ حزام خصر.. نسرين طافش فى إطلالة جريئة تبرز رشاقتها

أراك في محاكمتك.. خناقة بين ترامب والمرشحة الديمقراطية المنسحبة على تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسلام جمال يكشف كواليس مسلسل الاختيار

بـ شراب شبيكة.. دارين حداد بإطلالة مثيرة والجمهور: احلى شوكولاته

بـ حزام خصر.. نسرين طافش فى إطلالة جريئة تبرز رشاقتها