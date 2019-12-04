حمدي النقاز يكشف كواليس أزمته مع نادي الزمالك

كشف التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن نادى الزمالك أنه مستعد لعقد جلسة وحل أزمته مع النادى من خلال بعض الشروط.



واشترط النقاز الحصول على مستحقاته أولًا، وهى الاربعة أشهر الأخيرة.



وتابع النقاز: "فى حالة حل الأزمة سوف يتم إبرام عقد جديد مع النادي"، لأنه بالفعل ليس على ذمة الأبيض حاليا.



وبسؤاله عن العقد الجديد قال: "سيكون بنفس القيمة المتبقية فى العقد القديم كما تم الاتفاق مع مسئولي الزمالك، مشيرا إلى دراسة الأمور في الوقت المناسب.



وعن العقد المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى الذى يفيد بحصوله على معظم مستحقاته قال إن هذا العقد مزور؛ لأنه لا يوجد ناد يعطى اللاعبين أكثر من 50% من قيمة عقودهم، مشيرا الي انتهاء عقده مع الزمالك.





