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بين الناس

شكوى من تكرار نفس قيمة فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين بالرحاب.. صور

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:51 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن طه كامل، من سكان الرحاب، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم مرور كشّاف الكهرباء وتكرار نفس قيمة الفاتورة لشهرى أكتوبر ونوفمبر.

ويقول فى رسالته: لابد من وجود كشافين للكهرباء يقرأون العداد والاستهلاك بشكل صحيح، لتفادى المشكلة كل شهر، مناشدًا المسئولين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

للتواصل مع الشاكى: 01111346837

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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