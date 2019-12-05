شكوى من تكرار نفس قيمة فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين بالرحاب.. صور

شكا المواطن طه كامل، من سكان الرحاب، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم مرور كشّاف الكهرباء وتكرار نفس قيمة الفاتورة لشهرى أكتوبر ونوفمبر.





ويقول فى رسالته: لابد من وجود كشافين للكهرباء يقرأون العداد والاستهلاك بشكل صحيح، لتفادى المشكلة كل شهر، مناشدًا المسئولين سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.





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