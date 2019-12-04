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أخبار البلد

الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: المرأة العربية عانت من العادات التى تتغلب أحيانا على قوة القانون

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:24 م
الملتقي الثاني للمبدعات
الملتقي الثاني للمبدعات العربيات
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امل مجدى

قال هشام عزمى الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة ، مصر حاضنة الفنون والإبداع فى العالم العربى.

وأضاف خلال افتتاح "الملتقي الثاني للمبدعات العربيات" المرأة العربية عانت منذ سنوات بسبب العادات والتقاليد التى تتغلب أحيانًا على قوة القانون ، والموروثات الخاطئة .

وتابع المرأة المبدعة يكون نصيبها من التهميش أكبر من غيرها لطبيعتها الحساسة ،المرأة العربية مبدعة وصامدة تحمى البلاد وتدافع عنه من الإرهاب وتحملت مرارة التقسيم الطائفي لكنها ظلت مكافحة .

وأكمل المرأة العربية مبدعة فى التغنى بقصائدها بالأمل فى الوصول لوطن آمن وفى مصر تغيرت أحوال كثيرة ولم تتغير المرأة المصرية رغم التهميش فى أوقات كثيرة .

جدير بالذكر أن الملتقى تضمن تكريم عدد من المبدعات اللاتي أسهمن بدور مهم وملموس في الشأن العام على الساحة العربية في المجالات المتعددة منهم 6 نساء مصريات .
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