الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة: المرأة العربية عانت من العادات التى تتغلب أحيانا على قوة القانون



قال هشام عزمى الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة ، مصر حاضنة الفنون والإبداع فى العالم العربى.



وأضاف خلال افتتاح "الملتقي الثاني للمبدعات العربيات" المرأة العربية عانت منذ سنوات بسبب العادات والتقاليد التى تتغلب أحيانًا على قوة القانون ، والموروثات الخاطئة .



وتابع المرأة المبدعة يكون نصيبها من التهميش أكبر من غيرها لطبيعتها الحساسة ،المرأة العربية مبدعة وصامدة تحمى البلاد وتدافع عنه من الإرهاب وتحملت مرارة التقسيم الطائفي لكنها ظلت مكافحة .



وأكمل المرأة العربية مبدعة فى التغنى بقصائدها بالأمل فى الوصول لوطن آمن وفى مصر تغيرت أحوال كثيرة ولم تتغير المرأة المصرية رغم التهميش فى أوقات كثيرة .



جدير بالذكر أن الملتقى تضمن تكريم عدد من المبدعات اللاتي أسهمن بدور مهم وملموس في الشأن العام على الساحة العربية في المجالات المتعددة منهم 6 نساء مصريات .