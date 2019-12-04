تفاصيل إلغاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة الطائرة

نفي أحمد عبدالدايم رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة قيامه بإلغاء الجمعية العمومية للاتحاد والتى كان من المقرر أن تشهد انتخابات لمجلس ادارة جديد .



وأكد عبد الدايم في تصريحات صحفية : إلغاء الجمعية العمومية كان بقرار اللجنة الاولمبية بسبب دعوة قدمها فؤاد عبدالسلام رئيس الاتحاد السابق ببطلان الانتخابات .



وأوضح : يستلزم إلغاء بند الانتخابات وتم إلغاء عمومية بتوصية اللجنة الأوليمبية لعدم التعرض لمشاكل قانونية مع الاتحاد الدولي للعبة



وأختتم رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة : اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد تعمل لصالح مصر والشأن العام ولا نسعى وراء مصالح شخصية .