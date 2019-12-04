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رياضة

تفاصيل إلغاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة الطائرة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:17 م
كرة الطائرة
كرة الطائرة
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عبدالله هشام
نفي أحمد عبدالدايم رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة قيامه بإلغاء الجمعية العمومية للاتحاد والتى كان من المقرر أن تشهد انتخابات لمجلس ادارة جديد .

وأكد عبد الدايم في تصريحات صحفية : إلغاء الجمعية العمومية كان بقرار اللجنة الاولمبية بسبب دعوة قدمها فؤاد عبدالسلام رئيس الاتحاد السابق ببطلان الانتخابات .

وأوضح : يستلزم إلغاء بند الانتخابات وتم إلغاء عمومية بتوصية اللجنة الأوليمبية لعدم التعرض لمشاكل قانونية مع الاتحاد الدولي للعبة

وأختتم رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة : اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد تعمل لصالح مصر والشأن العام ولا نسعى وراء مصالح شخصية .
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