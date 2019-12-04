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رياضة

مليكة شهاب .. مشروع نجمة قادمة في الإسكواش

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:15 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
لفتت مليكة شهاب يوسف لاعبة أكاديمية البرلسي بنادي بتروسبورت الرياضي للإسكواش صاحبة الـ ٩ سنوات الأنظار إليها رغم صغر سنها ، وذلك بعد حصولها على المستوى الثالث في بطولة الإسكواش التي نظمها النادي.

وقد أشاد عمر البرلسي المدير الفني وكابتن مصر ولاعب الإسكواش الدولي والمصنف رقم 14 على العالم بمليكة لاعبة الإسكواش الصاعدة الواعدة ، بعد ادائها القوي خلال المنافسات.

ويقوم البرلسي باختبار اللاعبين بنفسه وتوقع لها مستقبلا طيبا في هذه اللعبة حتي تستمر سيطرة اللاعبين المصريين على المراكز المتقدمة في اللعبة عالميا.
مليكة شهاب .. مشروع نجمة قادمة في الإسكواش
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