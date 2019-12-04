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توك شو

عزة مصطفى: 15 مليون طفل يعانون من قانون الأحوال الشخصية

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:19 م
المشكلات الاسرية
المشكلات الاسرية
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البهى عمرو
قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن حلقة اليوم مخصصة للحديث عن قانون الأحوال الشخصية، موضحة أن هناك 15 مليون طفل يعانون من المشكلات بسببه.

وأضاف عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أن هناك مليون قضية أحوال شخصية معروضة بالمحاكم أى أن هناك 1500 قضية تحدث فى اليوم الواحد.

وأشارت إلى أن هذه الارقام صادرة وفقًا لـ المركز القومى للبحوث الجنائية.

وأوضحت أن هناك 3 مشاريع مقدمة لمجلس النواب لتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وأكدت الإعلامية عزة مصطفى أن هناك مشروع قانون مقدما من الحكومة وقانون مقدما من مشيخة الأزهر.
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