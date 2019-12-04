ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

75 طالبا مصريا يثيرون أزمة فى ماليزيا.. الهجرة تتدخل لمنع ترحيلهم واستكمال دراستهم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:28 م
وزيرة الهجرة نبيلة
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
Advertisements
سعيد العربي
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم على عُمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وماليزيا.

جاء ذلك خلال استقبالها، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفير ماليزيا في القاهرة شهاب الدين آدم شاه، والسكرتير الأول بالسفارة نور حفيظة بنت جعفر، لبحث شكوى عدد من الطلاب المصريين في ماليزيا وسبل حلها، حيث أبلغتهم إدارة الهجرة الماليزية أنها ترفض تجديد تأشيرة الدخول (الفيزا)، وأن عليهم مغادرة البلاد بحلول 10 ديسمبر الجاري لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة.

ورحبت الوزيرة بالقائم بأعمال السفير الماليزي والسكرتير الأول بالسفارة، مشيرة إلى أن هناك نحو 75 طالبًا مصريًا يعانون من المشكلة ذاتها، حيث تم ترحيل بعضهم، وأُبلغ بعضهم بأنه سيتم ترحيلهم في غضون أيام، لافتة إلى أن هناك شكاوى كثيرة وردت إلى الوزارة من عائلات الطلاب الذين طالهم هذا القرار، والذين يدرس أغلبهم بكليات الهندسة بأقسامها المختلفة، ومعظمهم في السنوات النهائية، ويعملون على إنهاء مشروعات تخرجهم.

وأكدت الوزيرة ثقتها بأن المسئولين في ماليزيا لن يتأخروا عن تقديم المساعدة للطلاب، حرصًا على مستقبلهم، منوهة بأن الوزارة تتابع أبناء مصر بالخارج في كافة الدول التي يوجدون بها، وتعمل على التنسيق لحل مشكلاتهم والوقوف إلى جانبهم.

وأوضحت أن إدارة الهجرة الماليزية أبلغت الطلاب بأن قرار الترحيل جاء نتيجة عدم الالتزام بنسبة الحضور المقررة في المحاضرات، مبينة أن الطلاب لم يكونوا على علم بنسبة الحضور التي تقرها إدارة الهجرة الماليزية لتجديد تأشيراتهم، وأن عائلاتهم أوضحت التزامهم بنسبة الحضور المقررة للمحاضرات العملية وفقًا لقواعد الجامعة، وحققوا المعدلات التراكمية التي تتناسب مع اشتراطات إدارة الهجرة الماليزية.

وطلبت الوزيرة من القائم بأعمال سفير ماليزيا بالقاهرة إعادة النظر في عودة الطلاب إلى ماليزيا ومنحهم فرصة أخرى، حرصًا على مستقبلهم، مشيدة بعلاقات المصريين الجيدة مع أشقائهم الماليزيين.

بدوره، قال القائم بأعمال سفير ماليزيا بالقاهرة إنه سيتواصل مع السلطات الماليزية للوقوف على أبعاد المشكلة والعمل على حلها، حرصًا على مستقبل الطلاب.

وأشار إلى أن مصر تستقبل نحو 17 ألف طالب من ماليزيا يدرسون في 7 جامعات مصرية، في حين تستضيف ماليزيا نحو 4 آلاف طالب مصري في تخصصات مختلفة بجامعاتها، مؤكدًا حرصه على التعاون مع وزارة الهجرة لحل مشكلة الطلاب المصريين في ماليزيا، مشيرًا إلى أن مصر وماليزيا بينهما قواسم ثقافية مشتركة.

كما تعهد القائم بأعمال السفير الماليزي ببذل الجهود والتواصل مع المسئولين في بلاده لحل مشكلة الطلاب المصريين هناك، والتواصل مع وزارة التعليم والسعي لحلها، وتعريف الطلاب بهذه القوانين في المرحلة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالبات ماليزيا في الأزهر: نتمنى أن نشارك في الأنشطة بشكل مستمر.. صور

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول زيارة الوفد المصري للجامعات الماليزية

نائب رئيس جامعة المنصورة يشارك الوفد المصري خلال زيارته للجامعات الماليزية لشرح التحول للنظام الجديد بكليات الطب

بحث شكوى 75 طالبًا مصريًا في ماليزيا مع القائم بأعمال السفير بالقاهرة

ترشيحاتنا

الأهلي يحصل على استاد السلام حق انتفاع لمدة 25 سنة

بـ شعر كيرلي .. داليا مصطفى بـ إطلالة غريبة من البرتغال

إسرائيل ترفض تعيين سفراء لها في مصر وروسيا وكندا|تفاصيل

محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي بـ 2019

بسبب إصابة 86 طالبة باختناق.. تطهير مدرسة شربين الثانوية في الدقهلية

سبب انفصال طارق العريان وأصالة.. هؤلاء الفنانات في دائرة الاتهام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسلام جمال يكشف كواليس مسلسل الاختيار

بـ شراب شبيكة.. دارين حداد بإطلالة مثيرة والجمهور: احلى شوكولاته

بـ حزام خصر.. نسرين طافش فى إطلالة جريئة تبرز رشاقتها