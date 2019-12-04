عمرو غلاب: سلسلة اسأل واقترح لايف مع وزيرة الهجرة تقدير حكومي للمصريين بالخارج

رحب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذل من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن لقاءاتها مع المصريين بالخارج في إطار سلسلة "اسأل واقترح لايف مع وزيرة الهجرة".



وأكد النائب عمرو غلاب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن هذه التحركات إيمان حقيقي على أرض الواقع نحو حل الإشكاليات التي تواجه أبنائنا بالخارج وربطهم بالداخل بشكل مستمر، وليس انفصالهم كما يتم في الماضي.



وأشار النائب عمرو غلاب، إلى أن الجميع طالعوا- خلال الفترات الأخيرة- التحركات التي تتم من قبل وزيرة الهجرة، بشأن التواصل مع المصريين بالخارج، من خلال الاتصال المباشر، عبر الزيارات وعقد اللقاءات مع مختلف الجاليات المصرية بالخارج، وطرح إشكاليتهم علي طاولة النقاش؛ من أجل الوصول إلي رؤى واقعية لحلها، وأيضا عبر طرق غير مباشرة من التواصل الإلكتروني من خلال سلسلة "اسأل واقترح لايف مع وزيرة الهجرة"، مؤكدا أن هذا تطور في التواصل، وحرص على القيام بالدور المنوط به الوزارة.



ولفت النائب عمرو غلاب، إلى أن مبدأ الاهتمام والتواصل يجعل المصريين بالخارج علي اتصال دائم بالداخل وأن الدولة المصرية تقدرهم وتعمل من أجلهم، وهذا نهج إيجابي لمساندة من الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم تطويره مع الوقت بأساليب إيجابية تدعم التواصل والتفاعل، مشيرا إلي أن هذا الأمر بطبيعة الحال ستكون له نتائج إيجابية علي الاستثمار والتحويلات التى تتم من خلالهم للداخل المصري قائلا:" منهج التواصل الدائم مع المصريين بالخارج تقدير إيجابي من الدولة ويدعم سبل التنمية".



وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد واصلت لقاءاتها مع المصريين بالخارج، في ثاني لقاء ضمن سلسلة "اسأل واقترح لايف مع وزيرة الهجرة"؛ للتواصل المباشر مع المصريين بالخارج، وتلقي مقترحاتهم وحل مشكلاتهم، بالإضافة لتناول ما يمس الجاليات المصرية بالدول التي يتواجدون بها.