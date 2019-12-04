محمد عادل يهنئ لاعبي المقاولون العرب بالتأهل لدور الـ 16 في كأس مصر

أعرب المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة بقلعة ذئاب الجبل، عن سعادته بتأهل الفريق إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر عقب تغلبه على الجزيرة المطروحي بهدفين نظيفين.



حرص المهندس محسن صلاح رئيس شركة ونادي المقاولون العرب على التواجد في غرفة خلع ملابس الفريق الاول لكرة القدم بالنادي لتهنئتهم على الفوز امام الجزيرة المطروحي، وأشاد رئيس النادي بالجهاز الفني واللاعبين والمستوى الذي يقدمه الفريق خلال الفترة الحالية وطالبهم بمواصلة الانتصارات.



وقال عادل في تصريحات خاصة: "جميع اللاعبين أبطال، فريق من الرجال مع جهاز فنى محترم. أشكر الجميع لاعبين وجهازا فنيا وطبيا وإداريا وعلى رأس الجميع المدير الفنى المحترم عماد النحاس".



أضاف المشرف على فريق الكرة: "الاستقرار الفني بوجود عماد النحاس سر الانسجام الموجود بين اللاعبين والسبب الرئيسي في تحقيق الفوز، ولائحة الفريق تتضمن مكافآت الفوز في المباريات بشكل تصاعدي".



أحرز ثنائية المقاولون كل من شكري نجيب وعبد الله ياسين لاعبي ذئاب الجبل، حيث حرص النحاس على اراحة بعض العناصر الأساسية في هذه المباراة ومنح الفرصة للعناصر التي لم تشارك.



يذكر أن المقاولون العرب يحتل صدارة جدول الدوري العام برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني حيث خاض المقاولون 6 مباريات فاز في أربعة وتعادل في واحدة وخسر مثلها.