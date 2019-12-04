خطر حقيقي.. مسئولون أمريكيون يحذرون من عدوان إيراني قريب

ذكر مسئول أمريكي في وزارة الدفاع البنتاجون، أن هناك مؤشرات على احتمال وقوع عدوان إيراني قريبًا، في تجديدٍ لتحذيرات الخبراء من أن النظام الإيراني لن يكتفي بهجماته في المنطقة، وأنه قد يسعى لعمل عدواني جديد.



وفي الإطار نفسه نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤولين آخرين في البنتاجون والإدارة الأمريكية، قولهم إن هناك العديد من المعلومات المخابراتية حول تهديدات إيرانية محتملة ضد القوات الأمريكية ومصالحها في الشرق الأوسط.



وقال مسؤول في الإدارة لـ سي إن إن: "كانت هناك معلومات ثابتة في الأسابيع القليلة الماضية، حول احتمال وقوع مثل تلك الاعتداءات".



كما أكد مسؤول آخر أن معلومات استخباراتية تم جمعها من قبل الأجهزة العسكرية والاستخبارية خلال شهر نوفمبر، تشير مثل هذا الاحتمال.



وبحسب المصادر، لوحظ، في الأسابيع القليلة الماضية، وجود تحركات للقوات الإيرانية يمكن أن تضع مخاوف الولايات المتحدة في مكانها فيما يتعلق بهجوم محتمل.



في المقابل، لم توضح المصادر المذكورة ما إذا كان التهديد المحتمل سيأتي من النظام الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني.



وقال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، خلال مؤتمر في البحرين: "أتوقع أنه إذا نظرنا إلى الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية، من المحتمل أن يفعلوا شيئًا غير مسؤول". وأضاف: "لن يكون من المفيد لهم على المدى الطويل أن يختاروا العمل العسكري. هذه هي الرسالة التي نحاول توصيلها".



وسمح البنتاجون لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لنكولن" بدخول الخليج والقيام بزيارة لميناء في البحرين في 28 نوفمبر الماضي، لكن المسؤولين قالوا إن الاحتياطات المحددة قد اتخذت، بالنظر إلى التهديد، رغم أنهم لم يذكروا ماهية تلك الاحتياطات.



وقبل أيام هدد مسئول إيراني الولايات المتحدة الأمريكية، زاعمًا أن قوات بلاده قادرة على ضرب 21 موقعًا أمريكيا في الشرق الاوسط.