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ثقافة

الإبداع المعماري وحلقات تطوره.. مؤتمر للمركز الدولي للدراسات والتدريب غدا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:41 م
الإبداع المعماري
الإبداع المعماري
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طارق موسى
ينظم المركز الدولي للدراسات والتدريب، غدا الخميس، مؤتمرا تحت عنوان، "الإبداع المعماري وحلقات تطوره" .
 
يستضيف المؤتمر الدكتور علي رأفت أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة والملقب بـ"شيخ المعماريين"، متحدثا عن توجهات الفكر المعماري الحديث، وكذلك الدكتور عبد القادر الجيلاني أستاذ التصميم البيئي بجامعة الملك عبد العزيز آل سعود ليلقي ورقة بعنوان "محفزات الإبداع العمراني".

يذكر أن الدكتور علي رأفت، صاحب مقولة إن المهندس المعماري هو يد الله على الأرض، ويتحدث عن أحدث نظرياته المعمارية، والتي تعتبر جزءا هاما من تاريخ العمارة في مصر، كما يراها في تصميم العاصمة الإدارية الجديدة، التي وصفها بأنها مزج بين الوجدانية التاريخية مع التكنولوجيا دون إفراط مضر بالذوق والنظام العام.

كما ألف الدكتور علي رأفت، موسوعة "الإبداع المعماري" كأول موسوعة معمارية عربية، تكشف عبقرية الزمان والمكان، وكيف تعبر الأيديولوجيا السياسية والتكنولوجية والثقافية عن نفسها في تطور التاريخ الذى لا يقف إلا إذا وقفت عقارب الساعة، ووقفت العمارة عند الكهف والكوخ ومنزل الطوب اللبن.
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