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أخبار البلد

"معلومات مجلس الوزراء" يكشف أسباب حصول مدينة أسوان على جائزة ضمن 10 مدن للتعليم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:38 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف حول وجود مدينة أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019.

وأوضح الانفوجراف أن أسباب فوز أسوان بالجائزة هي توفير فرص تدريب ريادية متنوعة لجميع فئات المجتمع، كما أن هناك ٢٠ مدرسة تنفذ أهداف التنمية المستدامة، وتطوير إستراتيجية دمج المشروعات مثل برنامج الحدائق والحفاظ على المياه في المدارس.

وتمتلك مدينة أسوان المصرية العديد من فرص التدريب الريادية لكافة الفئات المجتمعية، كما تعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وهو ما دفع منظمة اليونسكو الدولية لاختيارها ضمن أفضل 10 مدن في العالم للتعلم 2019.

وكان قد تسلم أحمد إبراهيم محافظ أسوان السابق الجائزة العالمية بعد اختيار مدينة أسوان ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019، وذلك فى الاحتفال الرسمى للمؤتمر السنوى الدولى لشبكة مدن التعلم "GNLC"، والذي نظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة "UIL" التابع لمنظمة اليونسكو الدولية بمدينة ميدلين بدولة كولومبيا.

وتعد جائزة شبكة مدن التعلم التى يمنحها معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة التابع لمنظمة اليونسكو الدولية.
"معلومات مجلس الوزراء" يكشف أسباب حصول مدينة أسوان على جائزة ضمن 10 مدن للتعليم
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