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مرأة

قفطان مغربي.. ديانا حداد تتألق في احتفالات اليوم الوطني للإمارات

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:45 م
ديانا حداد
ديانا حداد
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رشا عوني
نشرت النجمة ديانا حداد صورا جديدة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي.

وتألقت ديانا حداد بقفطان مغربي أنيق باللون الفيروزي، مطرز بالذهبي، وهو من تصميم مصممة الأزياء المغربية صوفيا بن يحيا.

كما اختارت ديانا حداد تسريحة شعر بسيطة تعتمد على الكعكة مع خصلات على الوجه، وماكياج هادئا منحها إطلالة أنيقة مميزة .

وكتبت ديانا حداد تعليقا على الصورة :" طلتي من حفل مدينة العين ضمن احتفالات العيد الوطني 48 لإماراتنا الحبيبة ".
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